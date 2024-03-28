Розовый кокаин и девушка 50 Cent: новые подробности о секс-скандале Шона Комбса

На известного рэпера подал в суд продюсер Лил Род. И в новых документах упоминается бывшая подружка Дидди, которая якобы привозила ему "розовый кокаин". А также подруга его коллеги-рэпера 50 Cent Дафна Джой.

Скандал с самым влиятельным и богатым рэпером Шоном "Дидди" Комбсом продолжается. В судебных документах утверждается, что его бывшая подружка Юнг Майами "перевозила для него розовый кокаин", а сам Дидди платил ей за секс. Есть в этом документах и упоминание бывшей девушки 50 Cent Дафны Джой. Об этом пишет Daily Mail.

Юнг Майами, участница дуэта City Girls, была названа одной из нескольких женщин, которым Дидди якобы платил за то, чтобы они были его секс-работницами. Обвинения включены в громкий иск, поданный продюсером Родни "Лил Род" Джонсом.

50 Cent

Также в иске заявляется, что Юнг Майами перевозила для Дидди наркотик, называемый "розовый кокаин". Это наркотик также называют "туси" — это ярко-розовый синтетический наркотический порошок, содержащий смесь более дешевых веществ, таких как кетамин, кофеин и иногда кокаин.

Гражданский иск против Дидди за сексуальное насилие и домогательства, был подан в феврале с поправками, внесенными в понедельник. И Лил Род утверждает, что Юнг Майами перевозила для рэпера наркотики.

Шон Комбс и Юнг Майами встречались в 2021 году. Лил Род отмечает, что она получала зарплату, как секс-работница за встречи с Дидди. Также он утверждает, что Дидди платил за секс тренеру Джейд Рэми и бывшей девушке Кертиса Джеймса Джексона III, известного под псевдонимом 50 Cent. Дафна Джой и 50 Cent встречались много лет и Дафна родила ему ребенка.

"Истец Джонс лично был свидетелем того, как мистер Комбс употребил несколько порций кокаина в своей гримерке. Ответчик Шон Комбс хотел получить "туси", но Брендан забыл об этом, поэтому ответчик Кристина Хоррам позвонила Юнг Майами. Которая привезла наркотик на частном самолете из Майами в Вирджинию", — говорится в судебных документах.

В прошлом году на Дидди подала в суд его бывшая девушка, R&B-певица Кэсси, которая утверждала, что Дидди торговал ею, изнасиловал, накачал ее наркотиками и неоднократно жестоко избивал — но день спустя она и Дидди урегулировали дело.

Шон Комбс и Кэсси Фото: Getty Images

Комбс категорически отверг обвинения, выдвинутые в судебном процессе.

Теперь еще несколько женщин выдвинули против него обвинения в сексуальном насилии. После подключился продюсер Родни "Лил Род" Джонс, который заявил, что Шон "Дидди" Комбс приставал к нему и принуждал его заниматься сексом с проститутками.

Обыски в доме Шона "Дидди" Комбса Фото: Getty Images

В особняках рэпера прошли обыски. Его адвокаты прокомментировали инцидент только день спустя.

"Вчера имело место грубое превышение военной силы, поскольку в резиденциях г-на Комбса были проведены обыски. Нет оправдания чрезмерной демонстрации силы и враждебности со стороны властей или тому, как обращались с его детьми и сотрудниками", — сказал его адвокат, отметив, что Комбс сотрудничает с властями.

Напомним, неожиданно в скандале с Шоном "Дидди" Комбсом всплыло имя принца Гарри. Впрочем, ничего противозаконного с именем принца не связано.