Обыски у известного рэпера неожиданно расстроили режиссера Ридли Скотта
Скотт живет по соседству с Шоном "Дидди" Комбсом, так что обыски у рэпера отразились и на нем. Ридли Скотт даже не мог попасть домой.
Известный режиссер Ридли Скотт был расстроен обыском у Шона "Дидди" Комбса. Но вовсе не потому, что он связан с секс-скандалом, который и инициировал обыск у рэпера. Просто Скотт живет по соседству. И полицейские фургоны перекрыли улицу. А толпы зевак внесли сумятицу в этот район Ло-Анджелеса. Об этом пишет Daily Mail.
Ридли Скотт, похоже, был расстроен рейдом на особняк соседа Дидди в Лос-Анджелесе за 40 миллионов долларов, поскольку он не смог попасть домой.
Проезжая по улице на своей Toyota Prius, 86-летний двукратный обладатель премии "Эмми" выглядел обеспокоенным, увидев толпы зевак и журналистов на своей улице.
Готовясь подъехать к своей подъездной дороге в Холмби-Хиллз, режиссер проехал мимо нескольких сотрудников правоохранительных органов и участка, перегороженного желтой лентой.
Он даже поинтересовался у одного из полицейских, что происходит у него по соседству.
Дидди в настоящее время находится в центре исков о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и исках о сексуальном насилии.
Во вторник музыкальный магнат был замечен в аэропорту Майами через несколько часов после рейдов Национальной безопасности на его особняки в Майами и Лос-Анджелесе.
Сообщается, что Дидди был допрошен сотрудниками таможни в аэропорту Майами-Опа Лока — примерно в 15 милях к югу от места расследования в его доме — около 18:00 по местному времени.
Это последовало за подозрениями в том, что магнат бежал из страны, когда его частный самолет LoveAir LLC Gulfstream 5 был обнаружен летевшим на Антигуа.
Свидетели видели Комбса, который прогуливался со своей свитой по аэропорту. Но он не был задержан или взят под стражу.
Но был арестован некий Брендон Пол, которого называют наркодилером рэпера. Также наручники надели на сыновей Дидди. Но позже их осовободили.
Из домой Шона Комбса полицейские вынесли целые мешки и коробки с надписями "улики".
Шон "Дидди" Комбс входит в число самых влиятельных хип-хоп продюсеров и руководителей последних трех десятилетий.
Ранее известный как Puff Daddy, он построил одну из крупнейших империй хип-хопа, проложив путь нескольким организациям, связанным с его знаменитым именем.
Он является основателем Bad Boy Records и трехкратным обладателем "Грэмми". Так же в свое время его протеже были Джастин Бибер и Ашер. И старые интервью певцов появились в соцсетях. Комментаторы назвали их "пугающими".