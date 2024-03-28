Обшуки у відомого репера несподівано засмутили режисера Рідлі Скотта
Скотт живе по сусідству з Шоном "Дідді" Комбсом, тож обшуки у репера позначилися і на ньому. Рідлі Скотт навіть не міг потрапити додому.
Відомий режисер Рідлі Скотт був засмучений обшуком у Шона "Дідді" Комбса. Але зовсім не тому, що він пов'язаний із секс-скандалом, який і ініціював обшук у репера. Просто Скотт живе по сусідству. І поліцейські фургони перекрили вулицю. А натовпи роззяв внесли сум'яття в цей район Ло-Анджелеса. Про це пише Daily Mail.
Рідлі Скотт, схоже, був засмучений рейдом на особняк сусіда Дідді в Лос-Анджелесі за 40 мільйонів доларів, оскільки він не зміг потрапити додому.
Проїжджаючи вулицею на своїй Toyota Prius, 86-річний дворазовий володар премії "Еммі" виглядав занепокоєним, побачивши натовпи роззяв і журналістів на своїй вулиці.
Готуючись під'їхати до своєї під'їзної дороги в Холмбі-Гіллз, режисер проїхав повз кількох співробітників правоохоронних органів і ділянку, перегороджену жовтою стрічкою.
Він навіть поцікавився в одного з поліцейських, що відбувається в нього по сусідству.
Дідді нині перебуває в центрі позовів про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації та позовів про сексуальне насильство.
У вівторок музичного магната помітили в аеропорту Маямі за кілька годин після рейдів Національної безпеки на його особняки в Маямі та Лос-Анджелесі.
Повідомляють, що Дідді допитали співробітники митниці в аеропорту Маямі-Опа Лока — приблизно за 15 миль на південь від місця розслідування в його будинку — близько 18:00 за місцевим часом.
Це сталося після підозр у тому, що магнат утік із країни, коли його приватний літак LoveAir LLC Gulfstream 5 було виявлено таким, що летів на Антигуа.
Свідки бачили Комбса, який прогулювався зі своєю свитою по аеропорту. Але він не був затриманий або взятий під варту.
Але був заарештований такий собі Брендон Пол, якого називають наркодилером репера. Також наручники одягли на синів Дідді. Але пізніше їх звільнили.
З додому Шона Комбса поліцейські винесли цілі мішки і коробки з написами "докази".
Шон "Дідді" Комбс входить до числа найвпливовіших хіп-хоп продюсерів і керівників останніх трьох десятиліть.
Раніше відомий як Puff Daddy, він побудував одну з найбільших імперій хіп-хопу, проклавши шлях кільком організаціям, пов'язаним з його знаменитим ім'ям.
Він є засновником Bad Boy Records і триразовим володарем "Греммі". Так само свого часу його протеже були Джастін Бібер і Ашер. І старі інтерв'ю співаків з'явилися в соцмережах. Коментатори назвали їх "страшними".