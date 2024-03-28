Дэвид Бекхэм отправился в отпуск на борту новой роскошной яхты

Дэвид Бекхэм обменял яхту за 5 миллионов фунтов на судно за 16 миллионов фунтов. И отправляется в плавание в Майами.

Бывший футболист Дэвид Бекхэм в понедельник произвел фурор, когда сменил свою "скромную" яхту за пять миллионов фунтов стерлингов на более роскошный экземпляр за 16 миллионов фунтов. И отправился на ней в Майами. Об этом пишет Daily Mail.

Впечатляюще выглядящее судно стоимостью 16 миллионов фунтов стерлингов представляет собой значительную модернизацию сравнительно скромной 100-футовой яхты стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, которую, как сообщается, приобрел 48-летний Бекхэм в 2022 году.

Новая яхта Бекхэма

Более крупная и внушительная, чем ее предшественница (предположительно Argo 90-х годов, приобретенная у производителя яхт Riva), новая лодка может похвастаться тремя обширными палубами и огромным пространством для отдыха.

Предполагается, что судно является еще одним проектом Riva, 130 Bellissima, с джакузи на верхней палубе и плавательной платформой на нижней палубе.

Riva называет Argo "роскошным триумфом элегантности и комфорта".

Внутренние помещения включают элегантные элементы итальянского дизайна, в том числе полированные деревянные и металлические поверхности и потрясающие панорамные виды.

Там даже есть ангар для гидроциклов.

Неизвестно, купил ли Бекхэм новую яхту, или зафрахтовал ее, но оба судна были персонализированы одним словом "Семь" — отсылкой к номеру команды Бекхэма в "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, а также второму имени дочери Харпер.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм на яхте Фото: Victoria Beckham/Instagram

Говорят, что легенда футбола побаловал себя отпуском на яхте, после того, как его вдохновили морские прогулки с близкими друзьями сэром Элтоном Джоном и Дэвидом Фернишем, которые часто отправляются в круизы. Именно тогда он приобрел судно за пять миллионов фунтов стерлингов.

"Дэвид летом осмотрел несколько яхт и решил побаловать себя. Он сам помогал проектировать лодку и был невероятно практичен во всем. Это не супер-яхта в олигархическом стиле, но по любым меркам она все равно довольно шикарная. Его вдохновил отдых с Элтоном и Дэвидом на их лодке, и он любит жизнь на воде. Яхта стала прекрасной базой для всего клана Бекхэмов", — говорил инсайдер.

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм показал свою интенсивную тренировку.