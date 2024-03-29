Арнольд Шварценеггер поделился фотографией с кардиостимулятором (фото)

На этой неделе актер рассказал, что недавно ему имплантировали кардиостимулятор. Впервые Арнольд он перенес плановую операцию на сердце в 1997 году.

Американский актер, бодибилдер и политик Арнольд Шварценеггер находится в хорошем настроении, восстанавливаясь после имплантации кардиостимулятора, сообщает Рeople.

В четверг, 28 марта, 76-летний актер "Терминтора" поделился в Instagram своим изображением, на котором он сидит в кресле с подключенным к его сердцу кардиостимулятором. Видно, что красный шнур от аппарата ведет к уху.

Выразив благодарность за поддержку фанатов, он подписал фотографию: "Спасибо! Я получил так много добрых сообщений со всего мира".

Он заверил поклонников, что устройство для регулирования сердечного ритма не помешает предстоящему сезону FUBAR от Netflix.

"Многие люди спрашивали, вызовет ли мой кардиостимулятор какие-либо проблемы во втором сезоне FUBAR. Абсолютно нет. Я буду готов к съемкам в апреле, и вы сможете увидеть это, только если действительно посмотрите", — написал он.

Ранее в своем подкасте Arnold's Pump Club он рассказал: "В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы стать немного больше машиной: мне поставили кардиостимулятор. Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что у меня все отлично! В понедельник мне сделали операцию, а к пятнице я уже был на большом экологическом мероприятии вместе со своей подругой и коллегой по фитнесу Джейн Фондой".

Он отметил, что смерть его матери в 1998 году побудила его следить за своим здоровьем. Она умерла после того, как ей не сделали необходимую операцию по замене клапана.

"Я поддерживал связь со своей медицинской командой и лично навещал их хотя бы раз в год, чтобы пройти полное обследование и посмотреть, как поживает мое сердце. Такова жизнь с генетической проблемой сердца. Но вы не услышите, как я жалуюсь", — поделился Шварценеггер.

Напомним, 26 марта сообщалось, что Шварценеггер рассказал о своей битве за здоровье. 76-летний актер признал, что, несмотря на свой знаменитый атлетизм, болезнь его "измотала".