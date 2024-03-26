"Вы не услышите, как я жалуюсь": Шварценеггер рассказал о своей битве за здоровье (фото)

Впервые актер он перенес плановую операцию на сердце в 1997 году. В последнее время он постоянно проходил обследование и находился под наблюдением врачей.

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Американский бодибилдер, актер и политик Арнольд Шварценеггер рассказал о своей борьбе за здоровье. После предыдущей операции сердцебиение стало нерегулярным. Недавно ему установили кардиостимулятор, сообщает Daily Mail.

76-летний актер признал, что, несмотря на свой знаменитый атлетизм, болезнь его "измотала" и что в начале этого месяца он "с трудом" присутствовал на спортивном фестивале Arnold Sports Festival.

Бывший политик впервые организовал ежегодное мультиспортивное мероприятие в 1989 году вместе с мэром Уортингтона, штат Огайо, Джимом Лоримером. Фестиваль состоит из выставок для профессионального бодибилдинга, стронгмена, фитнеса, фигуры и бикини. Главное мероприятие проводится ежегодно в конце февраля или начале марта в США Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB). Считается вторым по престижности событием в профессиональном мужском бодибилдинге после Джо Вейдера Олимпия.

Арнольд Шварценеггер в молодости Фото: instagram.com/schwarzenegger

Арнольд объяснил, что долгие дни, которые он проводит на фестивале, посещая все виды спорта и встречаясь с болельщиками, заставили его понять, что пришло время установить кардиостимулятор.

Впервые он перенес плановую операцию на сердце в 1997 году по замене дефектного врожденного аортального клапана сердца. В 2020 году ему также заменили аортальный клапан в Кливленде, штат Огайо, который он установил в апреле 2018 года в Лос-Анджелесе.

"В прошлый понедельник мне сделали операцию, мне поставили кардиостимулятор. Они (врачи — ред.) также посоветовали мне, что пришло время довести дело до конца, потому что из-за рубцовой ткани от предыдущей операции мое сердцебиение стало нерегулярным. Так было в течение нескольких лет, поэтому я постоянно поддерживал связь со своей медицинской командой и приезжал лично, по крайней мере, один раз в год, чтобы пройти полное обследование и посмотреть, как поживает мое сердце", — поделился Арнольд.

По его словам, лечащие врачи рекомендовали ему постоянно следить за пульсом, чтобы контролировать ситуацию.

"Мы знали, что сердцебиение нерегулярное, и моя фантастическая команда следила за этим как ястреб. Они сказали мне, что дадут мне знать, когда придет время устанавливать кардиостимулятор", — рассказал Шварценеггер.

Он прошел обычный осмотр в начале марта по дороге на спортивный фестиваль. Медики ему сделали полную серию тестов. Бывший профессиональный бодибилдер признался: "Есть одна вещь, которую вы узнаете о нерегулярном сердцебиении: вся дополнительная работа, которую выполняет ваше сердце, утомляет вас".

Вскоре, после анализа всех результатов тестов, врачи сообщили о необходимости установить кардиостимулятор. "Я сказал им, что остановлюсь в Кливленде по пути домой из Великобритании, и мы сделаем это. В понедельник мне установили новую деталь машины. Такова жизнь с генетической проблемой сердца. Но вы не услышите, как я жалуюсь", —поделился актер.

Арнольд заверил своих поклонников, что он хорошо выздоравливает, и пошутил, что теперь у него есть "деталь машины", как и у его персонажа в Терминаторе. И хотя он посетовал на то, что какое-то время не сможет активно заниматься в спортзале, он отметил, что у него дела идут "отлично".

Арнольд признал, что открыто говорить о своих медицинских проблемах противоречило его природе, поскольку в Австрии его учили держать такие вопросы в тайне.

"Я должен вам сказать, что просто делиться этим противоречит моему воспитанию в Австрии, где никто и никогда не говорит о медицинских проблемах. Все, что связано со здравоохранением, должно оставаться при тебе. Но я получил так много сообщений и электронных писем от людей, которые родились с двустворчатым аортальным клапаном, как и я. Многие люди написали, что разговоры о моих операциях по замене клапана придали им смелости и надежды справиться со своей собственной проблемой со здоровьем".

Арнольд Шварценеггер Фото: instagram.com/schwarzenegger

Ранее, 17 января сообщалось, что Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Таможенники проверили актера на предмет неуплаты налогов, поскольку ему следовало зарегистрировать часы.