"Стал чуть больше машиной": Шварценеггер перенес сложную операцию

Актер уточнил, что все врачи и медсестры проявили к нему потрясающую заботу и сделали операцию максимально безболезненной. Они посоветовали Арнольду пройти через это, потому что из-за рубцовой ткани от предыдущей операции его сердцебиение стало нерегулярным.

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Актер и бывший губернатор Калифорнии 76-летний Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Об этом сообщает медиа Daily Mail.

Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему установили кардиостимулятор в прошлый понедельник, 18 марта, после трех операций на открытом сердце.

"В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы стать чуть больше машиной: мне поставили кардиостимулятор. Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что у меня все отлично. В понедельник мне сделали операцию, а к пятнице я уже был на большом мероприятии по защите окружающей среды вместе с моей подругой и коллегой по фитнесу Джейн Фонда", — сказал актер.

Он добавил, что получил много сообщений и электронных писем от людей, родившихся с двустворчатым аортальным клапаном, как и сам Шварценеггер, в которых говорилось, что разговоры о его операциях по замене клапана придали им смелости и надежды справиться.

Актер уточнил, что все врачи и медсестры проявили к нему потрясающую заботу и сделали операцию максимально безболезненной. Они посоветовали Арнольду пройти через это, потому что из-за рубцовой ткани от предыдущей операции его сердцебиение стало нерегулярным.

"Так было в течение нескольких лет, поэтому я поддерживал связь со своей медицинской командой и приезжал лично, по крайней мере, один раз в год, чтобы пройти полное обследование и посмотреть, как поживает мое сердце", — сказал звезда экрана.

Напомним, в сентябре 2023 года СМИ сообщали о том, что Арнольда Шварценеггера заметили с повязкой после перенесенной операции. Он перенес операцию после повреждения нерва в локте, из-за чего вынужден был сделать перерыв в своих тренировках.