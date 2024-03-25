"Став трохи більше машиною": Шварценеггер переніс складну операцію

Актор уточнив, що всі лікарі та медсестри виявили до нього приголомшливу турботу і зробили операцію максимально безболісною. Вони порадили Арнольду пройти через це, тому що через рубцеву тканину від попередньої операції його серцебиття стало нерегулярним.

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Актор і колишній губернатор Каліфорнії 76-річний Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серці. Про це повідомляє медіа Daily Mail.

Арнольд Шварценеггер розповів, що йому встановили кардіостимулятор минулого понеділка, 18 березня, після трьох операцій на відкритому серці.

"Минулого понеділка мені зробили операцію, щоб стати трохи більше машиною: мені поставили кардіостимулятор. Перш за все, я хочу, щоб ви знали, що у мене все чудово. У понеділок мені зробили операцію, а до п'ятниці я вже був на великому заході із захисту довкілля разом із моєю подругою і колегою з фітнесу Джейн Фонда", — сказав актор.

Він додав, що отримав багато повідомлень та електронних листів від людей, народжених із двостулковим аортальним клапаном, як і сам Шварценеггер, у яких йшлося про те, що розмови про його операції із заміни клапана надали їм сміливості та надії впоратися.

Актор уточнив, що всі лікарі та медсестри виявили до нього приголомшливу турботу і зробили операцію максимально безболісною. Вони порадили Арнольду пройти через це, тому що через рубцеву тканину від попередньої операції його серцебиття стало нерегулярним.

"Так було протягом кількох років, тому я підтримував зв'язок зі своєю медичною командою і приїжджав особисто, принаймні, один раз на рік, щоб пройти повне обстеження і подивитися, як поживає моє серце", — сказав зірка екрану.

Нагадаємо, у вересні 2023 року ЗМІ повідомляли про те, що Арнольда Шварценеггера помітили з пов'язкою після перенесеної операції . Він переніс операцію після пошкодження нерва в лікті, через що змушений був зробити перерву у своїх тренуваннях.