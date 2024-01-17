Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена: что произошло

Таможенники проверяют актера на предмет неуплаты налогов, поскольку ему следовало зарегистрировать часы. Копию Audemars Piguet Арни хотел продать перед началом климатического саммита.

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76-летний американский актер Арнольд Шварценеггер, который отправился на "Всемирный климатический саммит" в Китцбюэле, был задержан в аэропорту Мюнхена. Соответствующую информацию и фото опубликовало немецкое издание Bild.

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На снимке голливудская звезда изображена с двумя таможенниками. Арни несколько часов провел с ними после того, как прилетел из Лос-Анджелеса.

По данным ресурса, таможенники узнали знаменитость. Они попросили его показать багаж. Тогда их и заинтересовали роскошные часы актера. Речь идет о копии модели 150-летнего швейцарского люксового бренда Audemars Piguet.

Арнольд Шварценеггер на таможенном контроле в Мюнхене Фото: Bild

Часы изготовлены на заказ и поистине уникальны. Компания Audemars Piguet (производит всего около 45 000 часов в год, годовой объем продаж около двух миллиардов евро) изготовила их специально для Арнольда.

Шварценеггер довольно спокойно отнесся к досмотру, однако чем дольше длилось ожидание, тем больше он нервничал. Пока неясно, разрешит ли ему таможня провезти часы.

Представитель Главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер заявил, что кинозвезду проверяют на предмет уклонения от уплаты налогов. Ему следовало зарегистрировать часы, потому что это импорт".

Эти часы из своей личной коллекции Арни собирался выставить на аукцион перед саммитом.

Ранее Фокус писал, что Арнольда Шварценеггера заметили за поцелуем с венгерской актрисой.