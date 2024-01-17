Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена: що сталося

Митники перевіряють актора на предмет несплати податків, оскільки йому слід було зареєструвати годинник. Копію Audemars Piguet Арні хотів продати перед початком кліматичного саміту.

Related video

76-річний американський актор Арнольд Шварценеггер, який вирушив на "Всесвітній кліматичний саміт" у Кітцбюелі, був затриманий в аеропорту Мюнхена. Відповідну інформацію та фото опублікувало німецьке видання Bild.

Важливо

На аукціон виставлено незвичайний Mercedes Арнольда Шварценеггера (фото)

На знімку голлівудська зірка зображена з двома митниками. Арні кілька годин провів із ними після того, як прилетів із Лос-Анджелеса.

За даними ресурсу, митники впізнали знаменитість. Вони попросили його показати багаж. Тоді їх і зацікавив розкішний годинник актора. Йдеться про копію моделі 150-річного швейцарського люксового бренду Audemars Piguet.

Арнольд Шварценеггер на митному контролі в Мюнхені Фото: Bild

Годинники виготовлені на замовлення і воістину унікальні. Компанія Audemars Piguet (виробляє всього близько 45 000 годинників на рік, річний обсяг продажів близько двох мільярдів євро) виготовила їх спеціально для Арнольда.

Шварценеггер доволі спокійно поставився до огляду, однак що довше тривало очікування, то більше він нервував. Поки неясно, чи дозволить йому митниця провезти годинник.

Представник Головного митного управління Мюнхена Томас Майстер заявив, що кінозірку перевіряють на предмет ухилення від сплати податків. Йому слід було зареєструвати годинник, тому що це імпорт".

Цей годинник зі своєї особистої колекції Арні збирався виставити на аукціон перед самітом.

Раніше Фокус писав, що Арнольда Шварценеггера помітили за поцілунком з угорською актрисою.