Арнольда Шварценеггера помітили за поцілунком з угорською актрисою (фото)

Арнольд і Тімея каталися разом на велосипедах і тренувалися в спортзалі.

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76-річний американський актор, екс-бодібілдер і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер живе своє найкраще життя. Не так давно його бачили за обіймами з незнайомкою, а днями помітили, як він цілував 41-річну угорську акторку Тімею Палачік на велосипедній прогулянці у Веніс-Біс у Лос-Анджелесі, пише Daily Mail.

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Цей момент зняли папараці, фото потрапили в ЗМІ і викликали безліч запитань, адже Арні вже понад 10 років у стосунках із 48-річною фізіотерапевткою Гізер Мілліган.

Тімея й Арнольд разом тренувалися в знаменитому спортзалі Gold's Gym, а на велопрогулянці до них приєдналися друзі.

Шварценеггер одягнув синю куртку-пуховик з нашивкою USC, чорні шорти, шкарпетки до колін і чорні кросівки. Палачик, яка знялася в ролі однієї з воїнів амазонок у фільмі "Диво-жінка" 2017 року, носила все чорне, включно зі светром Alo з круглим вирізом, легінсами і кросівками. Волосся вона залишила розпущеним, а обличчя сховала за сонцезахисними окулярами.

Судячи з Instagram Палачик, з Арні у неї давня дружба, оскільки в її акаунті є фото і відео з актором і навіть знімки, зроблені у нього вдома. За інформацією в підписі до одного з постів стає зрозуміло, що Тімея була гостем в особняку зірки і навіть познайомилася з його тваринами Віскі, Лулу і Шнеллі.

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Які стосунки пов'язують акторів, незрозуміло, тим паче, що останніми місяцями Арнольд не раз з'являвся на публіці з Гізер. Вони разом веселилися на Октоберфесті в Мюнхені, Німеччина, у вересні, а також ходили по магазинах у Лондоні, де Арні презентував свою книгу. При цьому багато хто помітив у Гізер дорогу каблучку на пальці, хоча джерела, близькі до пари, стверджують, що вони не заручені.

У вересні в інтерв'ю журналу People, Шварценеггер говорив, що у нього "фантастичні" стосунки з Мілліган, оскільки у них "дуже багато спільного".

"Я думаю про неї дуже добре. Мені подобається, що вона любить працювати. Вона явно незалежна. Вона просто до біса захоплена", — зізнавався Арні.

Актор назвав Мілліган "рушійною силою" її сімейного життя, оскільки вона піклувалася про своїх покійних батьків під час їхньої боротьби з раком.

Раніше Фокус писав, що Шварценеггер дуже шкодує про свою зраду з колишньою хатньою робітницею Мілдред Баеною, яка народила йому сина Джозефа.