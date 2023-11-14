Арнольда Шварценеггера заметили за поцелуем с венгерской актрисой (фото)

Арнольд и Тимея катались вместе на велосипедах и тренировались в спортзале.

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76-летний американский актер, экс-бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер живет свою лучшую жизнь. Не так давно его видели за объятиями с незнакомкой, а на днях заметили, как он целовал 41-летнюю венгерскую актрису Тимею Палачик на велосипедной прогулке в Венис-Бис в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

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Этот момент сняли папарацци, фото попали в СМИ и вызвали массу вопросов, ведь Арни уже более 10 лет в отношениях с 48-летней физиотерапевтом Хизер Миллиган.

Тимея и Арнольд вместе тренировались в знаменитом спортзале Gold's Gym, а на велопрогулке к ним присоединились друзья.

Шварценеггер надел синюю куртку-пуховик с нашивкой USC, черные шорты, носки до колен и черные кроссовки. Палачик, которая снялась в роли одной из воинов амазонок в фильме "Чудо-женщина" 2017 года, носила все черное, включая свитер Alo с круглым вырезом, леггинсы и кроссовки. Волосы она оставила распущенными, а лицо спрятала за солнцезащитными очками.

Судя по Instagram Палачик, с Арни у нее давняя дружба, поскольку в ее аккаунте есть фото и видео с актером и даже снимки, сделанные у него дома. По информации в подписи к одному из постов становится понятно, что Тимея была гостем в особняке звезды и даже познакомилась с его животными Виски, Лулу и Шнелли.

Тимея и Арнольд, как оказалось, давно знакомы

Какие отношения связывают актеров, неясно, тем более, что в последние месяцы Арнольд не раз появлялся на публике с Хизер. Они вместе веселились на Октоберфесте в Мюнхене, Германия, в сентябре, а также ходили по магазинам в Лондоне, где Арни презентовал свою книгу. При этом многие заметили у Хизер дорогое кольцо на пальце, хотя источники, близкие к паре, утверждают, что они не помолвлены.

В сентябре в интервью журналу People, Шварценеггер говорил, что у него "фантастические" отношения с Миллиган, поскольку у них "очень много общего".

"Я думаю о ней очень хорошо. Мне нравится, что она любит работать. Она явно независима. Она просто чертовски увлечена", – признавался Арни.

Актер назвал Миллиган "движущей силой" ее семейной жизни, поскольку она заботилась о своих покойных родителях во время их борьбы с раком.

Ранее Фокус писал, что Шварценеггер очень сожалеет о своей измене с бывшей домработницей Милдред Баэной, родившей ему сына Джозефа.