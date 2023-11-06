Арнольд Шварценеггер поцеловал на улице неизвестную женщину (фото)

Актер и незнакомка вместе вышли из здания и на прощание быстро поцеловались.

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76-американский актер, экс-политик и в прошлом известнейший бодибилдер Арнольд Шварценеггер после велосипедной прогулки по Санта-Монике был замечен целующим женщину со светлыми волосами, однако это была не физиотерапевт Хизер Миллиган, с которой у него роман уже 10 лет, пишет Daily Mail.

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Арни и незнакомка были сфотографированы выходящими из здания, затем быстро поцеловались на прощание, прежде чем Шварценеггер сел в машину и уехал.

На нем были надеты темно-серая футболка и черные леггинсы, а блондинка выглядела расслаблено в черном топе длинными рукавами, леггинсах и черных кроссовках. При ней был рюкзак. с леопардовым принтом и черные кроссовки с рюкзаком. Глаза она спрятала за солнцезащитными очками, а на поясе у нее виднелась сумка.

Теперь журналисты гадают, кто эта женщина, и стоит ли беспокоиться Хизер Миллиган. В прошлом месяце пара вместе была в Лондоне на презентации книги Шварценеггера "Будь полезен: семь инструментов для жизни", а также в сентябре они посетили Октоберфест в Мюнхене.

В одном из недавних интервью Арнольд признался, что у него "фантастические" отношения с Миллиган, поскольку у них "так много общего".

"Я думаю о ней очень хорошо. Мне нравится, что она любит работать. Она явно независима. Она просто чертовски увлечена", – говорил он.

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер рассказал об отношениях со своим коллегой по цеху Сильвестром Сталлоне.