Арнольд Шварценеггер поцілував на вулиці невідому жінку (фото)

Актор і незнайомка разом вийшли з будівлі й на прощання швидко поцілувалися.

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76-американський актор, експолітик і в минулому найвідоміший бодібілдер Арнольд Шварценеггер після велосипедної прогулянки Санта-Монікою був помічений за поцілунками із жінкою зі світлим волоссям, проте це була не фізіотерапевтка Гізер Мілліган, з якою у нього роман уже 10 років, пише Daily Mail.

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Арні та незнайомку сфотографували, коли вони виходили з будівлі, потім швидко поцілувалися на прощання, перш ніж Шварценеггер сів у машину і поїхав.

Вій був одягнений у темно-сіру футболку і чорні легінси, а блондинка мала розслаблений вигляд у чорному топі з довгими рукавами, легінсах і чорних кросівках. При ній був рюкзак з леопардовим принтом і чорні кросівки з рюкзаком. Очі вона сховала за сонцезахисними окулярами, а на поясі в неї виднілася сумка.

Тепер журналісти гадають, хто ця жінка, і чи варто турбуватися Гізер Мілліган. Минулого місяця пара разом була в Лондоні на презентації книжки Шварценеггера "Будь корисний: сім інструментів для життя", а також у вересні вони відвідали Октоберфест у Мюнхені.

В одному з недавніх інтерв'ю Арнольд зізнався, що у нього "фантастичні" стосунки з Мілліган, оскільки у них "так багато спільного".

"Я думаю про неї дуже добре. Мені подобається, що вона любить працювати. Вона явно незалежна. Вона просто до біса захоплена", — говорив він.

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер розповів про стосунки зі своїм колегою по цеху Сильвестром Сталлоне.