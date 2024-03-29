Королева Камилла посетила предпасхальную службу без короля Чарльза ІІІ (фото)

Супруга монарха пришла к Вустерскому собору в Чистый четверг. Сам Чарльз III обратился к сторонникам в записанном ранее обращении.

Королева Камилла посетила накануне предпасхальную службу без короля Чарльза III, который борется с раком. Снимками делится аккаунт монаршей семьи в Instagram.

Супруга британского монарха пришла на Великую службу в Вустерском соборе в Англии, а сам король Чарльз ІІІ появился в предварительно записанном обращении.

Камилла была в длинном шерстяном пальто кремового оттенка, украшенном двумя золотыми и синими цветочными брошами на воротнике.

Королева Камилла

Королева также продемонстрировала коричневую меховую шляпу, которая сочеталась с ее замшевыми ботинками и сумкой. Жена Чарльза III согревалась в черных кожаных перчатках и была с большими бриллиантовыми серьгами.

"Традиция монарха или их представителя подавать милостыню в Чистый четверг происходит с 1213 года", — отметили представители королевской семьи.

В виртуальном выступлении Чарльз III произнес праздничную речь, рассказывая сторонникам о важности дружбы.

"Мы нуждаемся и получаем большую пользу от тех, кто протягивает нам руку дружбы, особенно в трудное время", — сказал суверен.

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Как сообщалось ранее, на самой пасхальной службе король должен появиться лично, однако Кейт Миддлтон с принцем Уильямом впервые ее пропустят. Принцесса Уэльская, которая также борется сейчас с раком, проведет время с детьми и мужем подальше от внимания публики.

Напомним, принц Уильям "напуган" ситуацией с Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о реакции короля Чарльза ІІІ на болезнь его невестки.