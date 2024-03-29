Канье Уэст проигнорировал Шона Комбса незадолго до секс-скандала

Канье Уэст и Пи Дидди сотрудничали с 2002 года, но рассорились, когда Йе оскандалился своими расистскими выходками.

В США разгорается пламя секс-скандала вокруг 57-летнего рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, и на свет проливаются новые моменты. Так, TMZ пишет, что незадолго до первых обвинений музыкального магната в изнасилованиях Канье Уэст отказался с ним встретиться, несмотря на то, что Комбс очень хочет поговорить с Йе.

По информации издания, Дидди присутствовал на фестивале Rolling Loud , чтобы посмотреть выступление Уэста, и сообщил окружению рэпера, что хотел лично поздороваться с Канье.

Когда певцу передали пожелание Шона, тот "был не в восторге от перспективы увидеть Diddy". В конечном итоге он проигнорировал просьбу и не стал с ним встречаться.

Фестиваль состоялся за несколько недель до того, как дома Diddy в Лос-Анджелесе и Майами подверглись обыскам со стороны федеральных агентов в рамках продолжающегося расследования торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Появление Дидди со своими детьми на фестивале вызвало слухи, что он положил конец вражде с Уэстом. Дуэт, который сотрудничал с 2002 года, рассорился после того, как Канье представил свои печально известные футболки White Lives Matte. Комбс лично просил его снять с продажи эти вещи.

Сейчас Шон вовлечен в несколько судебных процессов, связанных с обвинением его в сексуальном насилии. Рэпер и музыкальный магнат участвовал в различных судебных тяжбах, в том числе против неназванной женщины, которая утверждала, что он и двое друзей подвергли ее сексуальному насилию, когда ей было 17 лет.

После того как Дидди и двое его приятелей якобы накачали ее "большим количеством наркотиков и алкоголя", их обвиняют в том, что они по очереди жестоко насиловали девочку, когда она приходила в сознание и теряла его. В итоге она даже не помнит, как вернулась домой.

По ее словам, она страдала молча в течение 20 лет, пока певица R&B Кэсси не подала в суд на Комбса, ее бывшего наставника и экс-бойфренда, за то, что он якобы подвергал ее жестоким избиениям, наркотическим оргиям в отелях и изнасилованиям.

Ранее Фокус писал, что в скандале с Шоном "Дидди" Комбсом всплыло имя принца Гарри.