Ева Лонгория вспомнила, как вышла на красную дорожку в платье за 40 долларов (фото)

Знаменитость подчеркнула, что главное то, кто именно носит наряд. Выход Евы произошел в Каннах в 2005 году.

49-летняя американская актриса Ева Лонгория призналась, что однажды вышла на красную дорожку в платье за 40 долларов. Снимками звезда экрана делится в Instagram.

На Каннском кинофестивале-2005 Ева появилась в золотистом наряде с открытой спиной и глубоким декольте, который дополнила лаконичным клатчем и множеством браслетов. Волосы звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" оставила распущенными и сделала легкий макияж.

"К этому платью за 40 долларов, которое я надела на свою первую красную дорожку в Каннах. Доказательство того, что это не платье, а женщина, которая его носит!!!" — написала Лонгория.

Ева Лонгория

"Ева могла бы носить мешок с картошкой и оставаться самой красивой девушкой в мире", "Скажи мне, что ты его сохранила!!! Какая ты потрясающая", "Роскошная, сильная, уверенная в себе сильная женщина", — комментируют архивные фото актрисы ее фолловеры в соцсети.

Лонгория получила широкую известность, когда снялась в сериале "Отчаянные домохозяйки" в роли модели Габриэль Солис.

Сейчас она замужем за бизнесменом Хосе Бастоном. Пара воспитывает сына Сантьяго, который довольно часто появляется в социальных сетях звездной мамы.

Ева Лонгория с сыном

Напомним, Ева Лонгория позировала в фотосессии для журнала с единственным сыном.

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