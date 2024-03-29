Кайя Гербер в стильных образах снялась для глянца (фото)

На обложке дочь Синди Кроуфорд предстала в Celine. Автором снимков стал британский фотограф Аласдер Маклеллан.

22-летняя американская модель Кайя Гербер снялась в стильной фотосессии для глянца. Снимками юная знаменитость делится в Instagram с более 10 млн подписчиков.

Дочь культовой супермодели Синди Кроуфорд позировала для нового выпуска французского Harper's Bazaar.

"Для своего весеннего выпуска Harper's Bazaar France окружили себя могущественными женщинами. Кайя Гербер, звездная модель и актриса, делает литературу сексуальной", — написали журналисты издания.

В частности, Кайя позировала в стильных и будничных образах: белом топе и шортах, добавив золотистую юбку, черной мини-юбке, джинсах, вязаном бралете и шортах и тому подобное.

На обложке звезда подиумов и глянца примерила Celine.

Автором снимков стал британский фотограф Аласдер Маклеллан.

Кайя Гербер

"Чисто, просто и шикарно!", "Каждая фотография идеальна", "Довольно впечатляюще", — комментируют новые снимки Гербер ее фолловеры в соцсети.

Кайя Гербер

Отметим, что сейчас Кайя, которая также строит актерскую карьеру, встречается с актером Остином Батлером, который сыграл в "Дюне". Об их отношениях известно еще с конца 2021 года.

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Напомним, появление дочери Синди Кроуфорд на обложке британского Vogue вызвало негативную реакцию в сети.

Также Фокус писал о появлении Кайи Гербер на публике вместе со звездной мамой Синди Кроуфорд.