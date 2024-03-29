Деми Мур продемонстрировала фигуру в роскошном платье Schiaparelli (фото)

Звезда экрана посетила вечеринку в компании своего стилиста. Мур и Горески сотрудничают с 2008 года.

61-летняя американская актриса Деми Мур продемонстрировала свои подтянутые руки на новых фотографиях, опубликованных в Instagram.

Бывшая жена Брюса Уиллиса продемонстрировала платье кремового оттенка с уникальным золотистым металлическим декорированием. Белый наряд Schiaparelli имел необработанные швы. Волосы Деми Мур оставила распущенными и сделала легкий макияж, когда присоединилась к своему давнему стилисту Брэду Горески.

"Вчерашний ужин @hollywoodreporter "Мощные стилисты" в Schiaparelli. Имею честь быть твоей спутницей @bradgoreski!" — написала звезда фильма "Призрак".

Деми Мур и Брэд Горески

Актриса дополнила образ массивными золотыми серьгами и браслетами, которые подходили к металлическим акцентам на декольте платья. Мур также добавила к платью золотые босоножки.

Деми Мур

"Лучшее свидание! Обожаю быть в этом модном приключении с тобой! Спасибо, что появилась ради меня", — ответил Деми ее стилист.

Горески и Деми Мур работают вместе с 2008 года, и он изображен на одной из пяти обложек издания The Hollywood Reporter's Power Stylists вместе со звездной клиенткой.

Деми Мур и Брэд Горески

Напомним, Деми Мур на одном фото показала всех дочерей и внучку.

Также Фокус писал о болезни дочери Деми Мур.