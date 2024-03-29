Отец в нем сомневался: трон Монако могла занять сестра князя Альбера, — СМИ

Якобы князь Ренье хотел посадить на престол Монако не своего наследника, а его сестру Каролину. И супруг Грейс Келли даже разрабатывал план.

Французские СМИ пишут про секретный план князя Ренье по изгнанию своего сына: покойный правитель Монако не думал, что тусовщик Альбер справится с этой работой. И всерьез задумывался над тем, чтобы сделать принцессу Каролину своей преемницей в конце 90-х, утверждается в недавно полученном СМИ отчете, пишет Daily Mail.

Бывший князь Монако Ренье, который умер в 2005 году в возрасте 81 года, в конце 1990-х годов обратился за юридической консультацией по поводу того, как будет продолжаться линия преемственности, если его наследник, принц Альбер, будет заменен в пользу его старшей сестры принцессы Каролины.

Поминальная служба по князю Монако Ренье Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Французская газета Le Monde сообщает, что Клод Пальмеро, человек, отвечавший за финансы дворца на протяжении более двух десятилетий, до своего увольнения прошлым летом, подтвердил слухи о том, что князь Ренье рассматривал возможность изменения законов о престолонаследии в годы, предшествовавшие его смерти.

В докладе цитируется письмо 2001 года, написанное князю Ренье Патрисом Даво, который был главой судебной службы в Монако, в котором подтверждается содержание встречи, на которой они должны были обсудить, как имя Гримальди может упоминаться в королевской родословной, если сын принцессы Каролины Андреа Казираги в конечном итоге займет трон.

По данным газеты, письмо г-на Даво, адресованное принцу Ренье, гласит: "Я поделился с вами своими исследованиями и мыслями по следующему заданному мне вопросу: как обеспечить преемственность династии Гримальди, в случае восшествия на престол вашего внука Андреа после отказа принцессы Каролины от своих прав на корону?".

Князь Ренье III не считал, что его сын принц Альбер, которого он часто унижал публично, способен стать князем и править Монако, сообщает Le Monde.

Семья князя Монако Фото: Getty Images

Ренье настолько не верил в своего сына, что в итоге Альбер замкнулся в себе и даже начал заикаться.

История, которую князь Альбер уже назвал "ерундой", изложена в записных книжках Клода Пальмеро, которые были опубликованы газетой в конце января. Газета утверждает, что г-н Пальмеро подтвердил, что Ренье собирался посадить на трон свою дочь Каролину.

Альбер уволил Клода Пальмеро в прошлом году. Однако он не предвидел, что бухгалтер дворца обидится и отправиться со своими записными книгами прямиком к журналистам.

Он уже рассказал о непомерных тратах княгини Шарлен. И даже сообщил о том, что она нанимала нелегалов.

Жерар Даве, репортер-расследователь Le Monde, заявил, что Альбер старается избегать конфликтов, а потому дает своей супруге все, что она попросит. Шарлен, со своей стороны, очень одиноко во дворце, а потому она постоянно тратит деньги.

Клод Пальмеро пытался этому препятствовать, что, видимо, и послужило причиной его скандального увольнения. Его также обвинили в клевете, что он отрицает.