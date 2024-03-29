Стало известно, почему Том Круз на самом деле бросил россиянку
Об отношениях актера с Эльсиной Хайровой стало известно в начале 2024 года. А уже в феврале сообщалось о разрыве пары.
Американский актер Том Круз разошелся с россиянкой Эльсиной Хайровой из-за ее бывшего мужа — российского олигарха Дмитрия Цветкова. Об этом пишет Page Six.
Как рассказывает близкий к актеру инсайдер, немалую роль в этом сыграло интервью Цветкова изданию The Daily Mail.
В нем олигарх посоветовал Тому быть на страже своих денег, потому что именно это якобы и интересует его экс-супругу, а также признался, что является преданным фаном голливудского актера и хочет, чтобы тот сыграл его в кино.
"Круз постоянно снимается в фильмах и невозможно заниматься этим, тогда как ее экс-супруг говорит разные вещи в прессе о Томе, упоминая его имя. Команда Круза просто не хотела разбираться с подобными ситуациями каждую новую неделю", — рассказал источник.
Круз и Хайрова впервые встретились в декабре 2023 года во время вечеринки в Мейфере, Великобритания. Они расстались всего через несколько дней после того, как актер познакомился с ее детьми.
Сообщалось, что Том Круз "охладел от романа", но хотел остаться с россиянкой друзьями, поскольку они живут в одном доме в Лондоне.
У Хайровой есть сын и дочь от брака с российским олигархом и торговцем алмазами Дмитрием Цветковым.
Бывшая девушка Круза — дочь Рината Хайрова, российского политика, состояние которого оценивается в 5 миллиардов фунтов стерлингов и который является близким соратником Путина.
Напомним, Том Круз начал съемки в новой "Миссии невыполнимой".
Также Фокус писал о дочери Тома Круза от Кэти Холмс.