Борис Джонсон с женой поставили своих маленьких детей на лыжи (видео)

По словам Кэрри, катание с такими маленькими детьми на лыжах – еще та задача. Ей пришлось менять младшему сыну Фрэнку подгузник прямо на снегу, а надевание перчаток двухлетней Роми стало целым испытанием. Не обошлось без капризов и со стороны трехлетного Уилфреда.

Кэрри Джонсон вместе со своим мужем Борисом, бывшим премьер-министром Великобритании, и их тремя детьми, младшему из которых нет еще и года, отправилась на горнолыжный курорт La Rosiere во Франции и поделилась в Instagram фото из отдыха.

На одной фотографии 36-летняя многодетная мама и ее возлюбленный обнимают друг друга, позируя на фоне потрясающего вида на заснеженные горы. Другой снимок демонстрирует волнистые светлые локоны их сына Уилфреда. Волосы трехлетнего ребенка выглядят так же, как у его отца, на фотографии, на которой мальчик смотрит на горы с балкона лыжной хижины.

Хотя Кэрри не раскрыла место семейного отдыха, она опубликовала фотографию горнолыжного курорта, на которой изображен ряд роскошных деревянных домиков.

Позже она опубликовала видео, где не только назвала место семейного отдыха, но и сообщила о первом опыте ее детей, ставших на лыжи.

"Катание на лыжах с детьми 3 лет и младше – не для слабонервных, и я задавалась вопросом, не сошли ли мы с ума, пытаясь это сделать, но когда я спросила здесь, многие из вас сказали, что сделали это и готовы пойти на это – и я так рада, что мы это сделали! Мы поехали в La Rosiere, и это было потрясающе, особенно для самых маленьких. La Rosiere предлагает частные уроки с 2 лет и лыжную школу с 3 лет. Я думаю, что это немного моложе, чем на обычном курорте, поэтому для нас это было идеально", – пишет она.

По ее словам, все лыжное снаряжение для дочери и сыновей она купила на сайте ношеной одежды, потратив чуть больше 30 фунтов на каждого ребенка, и когда дети вырастут из лыжных костюмов, Кэрри пообещала продать их на этом же сайте.

Катание с горы с детьми она называет той еще задачей.

"Просто поднять детей на гору, подвезти Фрэнка в багги и нести наши и их лыжи — это было настоящей тренировкой. Один урок был потрачен впустую, поскольку Уилф решил устроить полный срыв, потому что я намазала ему лицо солнцезащитным кремом! Надеть лыжные перчатки на двухлетнего ребенка – это все равно, что прикрепить желе к стене, а менять подгузники на снегу – это интересно. Но было удивительно видеть, как они так быстро обретают уверенность. Возможно, они этого не помнят, но я обязательно запомню. Одна из моих самых счастливых недель", – подытожила Кэрри.

Ранее Фокус писал, что Кэрри Джонсон рассказала, какой подарок получила от мужа и детей на день рождения.