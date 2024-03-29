Борис Джонсон с женой и детьми отдыхает на горнолыжном курорте (фото)
В Великобритании семья живет в потрясающем загородном особняке в Оксфордшире. Они часто путешествуют. Все свое время Кэрри Джонсон посвящает воспитанию детей.
Кэрри Джонсон и ее муж, политик и бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон со своими детьми проводят отпуск на лыжном курорте, сообщает Hello Magazine.
Молодая семья наслаждается отдыхом на заснеженных склонах в выходные. Кэрри опубликовала в сторис несколько снимков с этой замечательной поездки. На одной фотографии Кэрри и Борис обнимают друг друга, позируя на фоне потрясающего вида на горы. 36-летняя мама троих детей отметила фотографию красным сердечком.
На другой фотографии изображен их сын Уилфреда. Светлые волосы трехлетнего ребенка выглядят так же, как у его отца. Мальчик смотрит на горы с балкона уютного дома.
Хотя Кэрри не раскрыла место семейного отдыха, она опубликовала фотографию горнолыжного курорта, на которой изображен ряд роскошных деревянных строений.
Это не первый раз, когда Кэрри делится со своими подписчиками в Instagram впечатлениями о своем невероятном семейном отдыхе. Еще в феврале она поделилась кадрами из залитой солнцем поездки Джонсонов в загадочное тропическое место.
В Великобритании семья живет в потрясающем загородном особняке в Оксфордшире. Дом под названием Brightwell Manor представляет собой здание, внесенное в список памятников архитектуры II степени, и расположен в Брайтвелл-кам-Сотвелл.
Напомним, 21 марта Кэрри Джонсон рассказала, какой подарок получила от мужа и детей на день рождения. Жена Бориса Джонсона показала, как провела праздник и поделилась милым подарком.