Борис Джонсон із дружиною та дітьми відпочиває на гірськолижному курорті (фото)

У Великій Британії сім'я живе в приголомшливому заміському особняку в Оксфордширі. Вони часто подорожують. Весь свій час Керрі Джонсон присвячує вихованню дітей.

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Керрі Джонсон та її чоловік, політик і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зі своїми дітьми проводять відпустку на лижному курорті, повідомляє Hello Magazine.

Молода сім'я насолоджується відпочинком на засніжених схилах у вихідні. Керрі опублікувала в сторіс кілька знімків з цієї чудової поїздки. На одній світлині Керрі та Борис обіймають одне одного, позуючи на тлі приголомшливого виду на гори. 36-річна мама трьох дітей відмітила фотографію червоним сердечком.

Борис і Керрі Джонсон Фото: instagram.com/carrielbjohnson

На іншій фотографії зображено їхнього сина Вілфреда. Світле волосся трирічної дитини має такий самий вигляд, як у його батька. Хлопчик дивиться на гори з балкона затишного будинку.

Син Бориса Джонсона Вілфред Вілфред Фото: instagram.com/carrielbjohnson

Хоча Керрі не розкрила місце сімейного відпочинку, вона опублікувала фотографію гірськолижного курорту, на якій зображено низку розкішних дерев'яних будівель.

Місце відпочинку сім'ї Джонсон Фото: instagram.com/carrielbjohnson

Це не вперше, коли Керрі ділиться зі своїми підписниками в Instagram враженнями про свій неймовірний сімейний відпочинок. Ще в лютому вона поділилася кадрами із залитої сонцем поїздки Джонсонів у загадкове тропічне місце.

У Великій Британії сім'я живе в приголомшливому заміському особняку в Оксфордширі. Будинок під назвою Brightwell Manor являє собою будівлю, внесену до списку пам'яток архітектури II ступеня, і розташований у Брайтвелл-кам-Сотвелл.

Керрі Джонсон на прогулянці з дітьми Фото: instagram.com/carrielbjohnson

Нагадаємо, 21 березня Керрі Джонсон розповіла, який подарунок отримала від чоловіка і дітей на день народження. Дружина Бориса Джонсона показала, як провела свято і поділилася милим подарунком.