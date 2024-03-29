Борис Джонсон із дружиною та дітьми відпочиває на гірськолижному курорті (фото)
У Великій Британії сім'я живе в приголомшливому заміському особняку в Оксфордширі. Вони часто подорожують. Весь свій час Керрі Джонсон присвячує вихованню дітей.
Керрі Джонсон та її чоловік, політик і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зі своїми дітьми проводять відпустку на лижному курорті, повідомляє Hello Magazine.
Молода сім'я насолоджується відпочинком на засніжених схилах у вихідні. Керрі опублікувала в сторіс кілька знімків з цієї чудової поїздки. На одній світлині Керрі та Борис обіймають одне одного, позуючи на тлі приголомшливого виду на гори. 36-річна мама трьох дітей відмітила фотографію червоним сердечком.
На іншій фотографії зображено їхнього сина Вілфреда. Світле волосся трирічної дитини має такий самий вигляд, як у його батька. Хлопчик дивиться на гори з балкона затишного будинку.
Хоча Керрі не розкрила місце сімейного відпочинку, вона опублікувала фотографію гірськолижного курорту, на якій зображено низку розкішних дерев'яних будівель.
Це не вперше, коли Керрі ділиться зі своїми підписниками в Instagram враженнями про свій неймовірний сімейний відпочинок. Ще в лютому вона поділилася кадрами із залитої сонцем поїздки Джонсонів у загадкове тропічне місце.
У Великій Британії сім'я живе в приголомшливому заміському особняку в Оксфордширі. Будинок під назвою Brightwell Manor являє собою будівлю, внесену до списку пам'яток архітектури II ступеня, і розташований у Брайтвелл-кам-Сотвелл.
Нагадаємо, 21 березня Керрі Джонсон розповіла, який подарунок отримала від чоловіка і дітей на день народження. Дружина Бориса Джонсона показала, як провела свято і поділилася милим подарунком.