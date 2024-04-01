Ксения Мишина впервые вышла на связь после скандала с подкастом на русском (фото)

Знаменитость призналась, что у нее впереди долгая дорога. Она показала, как проводит утро в спортзале.

Украинская актриса Ксения Мишина впервые вышла на связь с подписчиками после скандала с подкастом на русском языке. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Звезда украинских сериалов и телеведущая рассказала о начале утра 1 апреля 2024 года. Она провела его в спортзале.

"Начинаем день со спорта. Дальше сегодня — длинная дорога", — написала Ксения Мишина.

Знаменитость поделилась кадрами из зала и призналась, что ежедневно приседает по 100 раз. В частности, Мишина рассказала о пользе этого упражнения (например, работает много мелких и крупных мышц нижней части тела).

После этого актриса призвала фанатов внедрять спорт в свою жизнь постепенно. Впрочем, недавний скандал с подкастом на русском языке ведущая шоу "Я люблю Украину" не прокомментировала.

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Видео с разговором о мотивации и жизненном пути сейчас размещено на странице Ксении Мишиной последним с ограниченной возможностью комментировать его.

Что случилось

Актриса во время пребывания на Бали с сыном Платоном записала подкаст со своим фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем, который ведет соцсети на английском. Сам он украинец, однако длительное время живет за границей, работая на международную аудиторию.

Видео, в котором Пилькевич общается с Ксенией, имеет англоязычное название Kseniia Mishyna 's Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. Однако в самом подкасте разговор ведется на русском.

Интересно, что в публичном пространстве уроженка Севастополя с началом полномасштабной войны перешла на украинский язык и даже стала ведущей программы "Я люблю Украину", которое телеканал ТЕТ называет "самым патриотическим шоу страны".

Ксения Мишина

Напомним, Ксения Мишина показала фото с новым бойфрендом.

Также Фокус писал о том, почему Ксения Мишина отказалась выходить замуж.