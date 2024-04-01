Появились первые кадры съемок Киллиана Мерфи для Versace (видео)

В сезоне награждений 2024 года актер появлялся на красных дорожках в костюмах от итальянского модного дома Versace.

47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи, получивший свой первый "Оскар" как лучший актер за фильм "Оппенгеймер", востребован не только в кино, но и в моде. Модный дом Versace объявил его лицом Versace Icons. Специальная рекламная кампания с участием актера станет первой для него в рамках сотрудничества с роскошным брендом, сообщает пресс-служба Versace. В ней актер, удостоенный премии "Оскар", будет носить ключевые и вневременные вещи из мужской коллекции Versace Icons.

Первые кадры со съемок ролика, который зрители увидят уже 3 апреля, уже появились в сети. На ней актер позирует в разных вещах бренда, внимательно просматривает сделанные фото и демонстрирует свое фирменное невозмутимое выражение лица.

Сотрудничество началось после того, как Киллиан появлялся в одежде бренда во время сезона награждений 2024 года, в том числе он надел костюм, сшитый на заказ Atelier Versace, чтобы получить "Оскар" за лучшую мужскую роль на 96-й церемонии вручения премии "Оскар".

Стилист Роуз Форд и Мерфи обратились к архивам итальянского бренда и остановились на черном твидовом костюме с лацканами.

"Мы просмотрели множество отсылок к Versace 90-х. Если вы оглянетесь назад на все их силуэты и рекламные кампании того времени, это будет изысканно; Они одевали таких людей, как Стинг и Принс", – рассказывала Форд.

Дуэт был поражен острыми, но острыми деталями, которые они нашли в процессе, и направили эту энергию на образ Мерфи на Оскаре.

"Это вариация классического черного смокинга с заниженными плечами. Что касается "Оскара", мы хотели чего-то приличного и подходящего для церемонии. В нем также есть что-то вроде атмосферы Старого Голливуда".

Форд говорит, что Мерфи хорошо разбирается в особенностях костюмов.

"Киллиан сыграл множество ролей, в которых ему нужно по-настоящему понять шитье и силу шитья — от "Острых козырьков" до Оппенгеймера". Музыка также очень важна для Киллиана — изначально он был музыкантом, — поэтому многочисленные музыкальные иконы помогали нам рассказывать истории. Мы смотрели на Дэвида Боуи 80-х и 90-х, а также на такие группы, как The Clash и Talking Heads, которые внесли свой вклад в пошив одежды и сделали его очень панковским", – добавила стилист.

Ранее Фокус писал, что Киллиан Мерфи подтвердил свое участие в новом сезоне "Острых козырьков".