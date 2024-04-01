Король проката: какой фильм собрал самую большую кассу в первые выходные после премьеры

В пятерку лучших фильмов проката вошли также "Охотники за привидениями", "Дюна: Часть вторая", "Панда Кунг-Фу 4" и "Проклятая дева".

Несмотря на не особо восторженные отзывы критиков на фильм "Годзилла и Конг: Новая империя", который вышел в прокат на прошлой неделе, зрители вынесли свой вердикт зрелищному блокбастеру, проголосовав за него своим кошельком. Картина стала бесспорным королем кассовых сборов фильма в первую неделю проката в кинотеатрах, собрав $80 миллионов в США и $114 миллионов по всему миру в выходные, пишет Daily Mail. Таким образом его глобальная выручка составила $194 миллиона.

Новые "Охотники за привидениями" опустились в рейтинге самых популярных фильмов на второе место. Комедийное фэнтези с Биллом Мюрреем, Дэном Акройдом и Эрни Хадсоном в главных ролях вместе с бойцами-призраками нового поколения Маккенной Грейс и Финном Вулфардом смогли в очередной раз спасти мир от второго ледникового периода и принесли жару, заработав $15,7 миллиона.

"Дюна: Часть вторая" прочно заняла третье место. Триллер, основанный на книге Фрэнка Герберта, за пасхальные выходные заработал $11,1 миллиона. Во всем мире картина уже собрала $600 миллионов.

"Кунг-фу Панда 4" отстояла свою позицию, закрепившись под четвертым номером. Приключенческий анимационный боевик с голосами Джека Блэка и Аквафины в главных ролях собрал за выходные $10,2 миллиона. Общий доход от последнего фильма популярной франшизы составляет около $347 миллионов по всему миру.

Фильм ужасов "Проклятая дева" с Сидни Суини опустился на пятое место. Актриса сыграла молодую монахиню, которая рассказывает о зловещих событиях, когда ее переводят в монастырь в Италии. Суинни является и продюсером ленты. За вторую неделю проката ужастик заработал почти $3,3 миллиона, замкнув пятерку лидеров проката.

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