Джорджина Родригес с детьми посетила матч Криштиану Роналду (фото)

Звездный спортсмен помог своей команде выиграть, забив три гола. На трибунах его поддерживали самые близкие люди.

30-летняя испанская модель Джорджина Родригес с детьми посетила матч Криштиану Роналду в Рияде, столице Саудовской Аравии. Семейными кадрами невеста 39-летнего португальского футболиста делится в Instagram.

"Моя жизнь. Наблюдаем за папой", — написала Джорджина.

На фото появился первенец спортсмена Кришитану-младший, рождение которого до сих пор остается загадкой, ведь Роналду скрывает персону матери сына. Возле Джорджины также позировали ее дочь Алана Мартина и Ева, которую родила суррогатная мама. Матео, близнец Евы, поцеловал возлюбленную папы в щечку.

Испанская модель показала видео, на котором Роналду выходит на футбольное поле и машет семье.

Маленькой Беллы Эсмеральды, судя по всему, с братиками и сестричками не было.

Джорджина Родригес с детьми Криштиану Роналду

В матче команда Роналду ("Аль-Насср") одержала победу против ФК "Аль-Таи" (5-1). Сам Криштиану забил три гола.

"Вот как мы это делаем. Удивительная победа и еще один хет-трик!" — прокомментировал звездный спортсмен.

Криштиану Роналду

Семья футболиста перебралась в Саудовскую Аравию после того, как он подписал соглашение с ФК "Аль-Насср". После этого они большую часть времени проводят здесь, время от времени вылетая на своем частном джете в Европу.

Напомним, невеста Роналду показала фото возле частного самолета.

Также Фокус писал о трогательном снимке маленькой дочери Криштиану Роналду.