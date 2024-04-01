Сидни Суини рассказала, когда начнутся съемки третьего сезона "Эйфории" (фото)

Актриса заинтриговала своих фанатов. Она также отреагировала на слухи о том, что она снимется в новом фильме с Джонни Деппом.

Американская актриса Сидни Суини намекнула о третьем сезоне знаменитого сериала "Эйфория". Во время недавней беседы с актером и продюсером Джошем Горовицем в Нью-Йорке знаменитость обсудила популярный сериал. Ожидается, что производство начнется очень скоро, хотя подробности сюжета держатся в секрете, сообщает Daily Mail.

Востребованная 26-летняя кинозвезда сказала о новых эпизодах: "Это будет очень, очень дико". Актриса, которая играет Кэсси Ховард в сериале, получившем премию "Эмми", сказала, что ее не беспокоит количество времени, прошедшее с момента окончания второго сезона в феврале 2022 года. Суини сообщила, что съемки третьего сезона начнутся довольно скоро.

"Мне это действительно нравится, потому что здесь так много возможностей для роста для меня как личности, так и для Кэсси как персонажа", — объяснила она. Горовиц сказал ей, что фанаты будут очень рады новому сезону, на что Суини ответила: "Я тоже в восторге".

Актриса Сидни Суини на церемонии "Оскар 2024" Фото: Getty Images

Перерыв в "Эйфории" позволил звездам заняться другими проектами, а актриса и продюсер недавно опровергли слухи о том, что она собирается сыграть одну из главных ролей с Джонни Деппом в предстоящем проекте.

Слухи начали распространяться, когда кинокритик Джефф Снайдер написал в своем информационном бюллетене, что звезда "Мадам Паутины" будет работать с актером "Пиратов Карибского моря" над новым сверхъестественным триллером "Пьющий день". Не уточняя, правдивы они или ложны, она призвала своих поклонников "пойти посмотреть фильм @Immaculate Movie в кинотеатрах на этих выходных!".

Напомним, 26 марта Сидни Суини рассказала о своем странном распорядке дня. Звезда "Эйфории" раскрыла секреты своей диеты и красоты.