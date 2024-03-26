Спит два часа в сутки и не пьет кофе: Сидни Суини рассказала о своем странном распорядке дня

Звезда "Эйфории" раскрыла секреты своей диеты и красоты. Но при этом удивила тем, что она почти не спит.

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Сидни Суини – восходящая звезда Голливуда. После откровенного сериала "Эйфория" ее карьера пошла в гору. А недавно на афтерпати "Оскара" она поразила образом в платье Анджелины Джоли. Теперь Сидни рассказала все о своей диете, физических упражнениях и секретах красоты. Об этом пишет WSJ Magazine.

Сидни дала интервью в рамках серии "Мое утро понедельника", и призналась, что ей нужно всего два часа сна ночью.

Звезда также никогда не пробовала кофе, предпочитая пить только воду.

Сидни Суини Фото: Instagram @francescaaiello

"Я никогда раньше не пробовала кофе. Я просто пью воду. На завтрак я ем много ягод. Может быть, могу добавить немного гранолы, бекона, или съесть круассан, но я всегда предпочитаю ягоды", — рассказала Сидни о своем завтраке.

Кинозвезда сейчас живет в Лос-Анджелесе со своим женихом Джонатаном Давино и очаровательной собакой по кличке Танк, которую, по ее словам, она любит обнимать первым делом с утра.

Сидни Суини и ее пес

Сидни рассказала, что обычно просыпается около 7:30 утра по понедельникам, добавив: "Сначала я обнимаю свою собаку и мы обнимаемся. Потом я пойду умываться, чистить зубы и готовиться к новому дню".

Она сохраняет свою невероятную фигуру, занимаясь SolidCore, который, как говорится, представляет собой "высокоинтенсивную тренировку всего тела".

Сидни говорит, что ее типичная бьюти-рутина — это румяна и тушь, но чаще всего она не красится вообще. По словам актрисы, она предпочитает не наряжаться и не краситься, если этого не требуют обстоятельства.

А время она любит проводить за хорошей книгой и в обнимку с собакой. Чтобы не терять время, Сидни обычно делает питательную маску.

Она отметила, что надеется читать по одной книге в неделю после завершения пресс-тура Immaculate.

Сидни, имя которой стало нарицательным благодаря популярному сериалу "Эйфория", где она сыграла Кэсси Ховард, также любит работать над старинными автомобилями и реставрировать их.

По словам актрисы, у нее есть старое авто, которое она будет скоро восстанавливать и делиться прогрессом в своем TikTok. Но она также надеется вернуться к работе над третьим сезоном "Эйфории". Но пока неизвестно, когда начнутся съемки, ведь сценарий еще не готов, а всех актеров отпустили в творческий отпуск.

Ее последний проект, фильм ужасов "Непорочная", вышел на экраны 22 марта.

Трейлер фильма "Непорочная"

Уроженка Вашингтона рассказала журналу WSJ, что хотела бы поработать над фильмом в жанре фэнтези, но у нее не было возможности сделать это. Зато у нее в разработке фильм с Universal, а также ее проект "Барбарелла". Это ремейк классического фильма 1968 года с Джейн Фонда в главной роли. Сидни сыграет роль Барбареллы, а также станет исполнительным продюсером проекта.