Спить дві години на добу і не п'є кави: Сідні Свіні розповіла про свій дивний розпорядок дня

Зірка "Ейфорії" розкрила секрети своєї дієти і краси. Але при цьому здивувала тим, що вона майже не спить.

Related video

Сідні Свіні — висхідна зірка Голлівуду. Після відвертого серіалу "Ейфорія" її кар'єра пішла в гору. А нещодавно на афтерпаті "Оскара" вона вразила образом у сукні Анджеліни Джолі. Тепер Сідні розповіла все про свою дієту, фізичні вправи та секрети краси. Про це пише WSJ Magazine.

Сідні дала інтерв'ю в рамках серії "Мій ранок понеділка", і зізналася, що їй потрібно всього дві години сну вночі.

Зірка також ніколи не куштувала кави, вважаючи за краще пити тільки воду.

Сідні Свіні Фото: Instagram @francescaaiello

"Я ніколи раніше не пробувала кави. Я просто п'ю воду. На сніданок я їм багато ягід. Можливо, можу додати трохи граноли, бекону, або з'їсти круасан, але я завжди віддаю перевагу ягодам", — розповіла Сідні про свій сніданок.

Кінозірка зараз живе в Лос-Анджелесі зі своїм нареченим Джонатаном Давіно і чарівним собакою на прізвисько Танк, якого, за її словами, вона любить обіймати насамперед зранку.

Сідні Свіні та її пес

Сідні розповіла, що зазвичай прокидається близько 7:30 ранку щопонеділка, додавши: "Спочатку я обіймаю свого собаку і ми обіймаємося. Потім я піду вмиватися, чистити зуби і готуватися до нового дня".

Вона зберігає свою неймовірну фігуру, займаючись SolidCore, який, як то кажуть, являє собою "високоінтенсивне тренування всього тіла".

Сідні каже, що її типова б'юті-рутина — це рум'яна і туш, але найчастіше вона не фарбується взагалі. За словами актриси, вона вважає за краще не вбиратися і не фарбуватися, якщо цього не вимагають обставини.

А час вона любить проводити за гарною книжкою та в обіймах із собакою. Щоб не гаяти час, Сідні зазвичай робить живильну маску.

Вона зазначила, що сподівається читати по одній книзі на тиждень після завершення прес-туру Immaculate.

Сідні, ім'я якої стало прозивним завдяки популярному серіалу "Ейфорія", де вона зіграла Кессі Говард, також полюбляє працювати над старовинними автомобілями та реставрувати їх.

За словами акторки, у неї є старе авто, яке вона скоро відновлюватиме і ділитиметься прогресом у своєму TikTok. Але вона також сподівається повернутися до роботи над третім сезоном "Ейфорії". Але поки невідомо, коли почнуться зйомки, адже сценарій ще не готовий, а всіх акторів відпустили у творчу відпустку.

Її останній проєкт, фільм жахів "Непорочна", вийшов на екрани 22 березня.

Трейлер фільму "Непорочна"

Уродженка Вашингтона розповіла журналу WSJ, що хотіла б попрацювати над фільмом у жанрі фентезі, але у неї не було можливості зробити це. Натомість у неї в розробці фільм з Universal, а також її проєкт "Барбарелла". Це ремейк класичного фільму 1968 року з Джейн Фонда в головній ролі. Сідні зіграє роль Барбарелли, а також стане виконавчим продюсером проекту.