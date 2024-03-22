Сидни Суини заметили на редком свидании с женихом (фото)

Об отношениях Сидни и бизнесмена Джонатана Давино известно с 2018 года. Они держат свою личную жизнь подальше от публики.

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Американскую актрису Сидни Суини и ее жениха Джонатана Давино заметили на редкой романтической прогулке в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда ромкома "Люблю тебя ненавидеть" держалась за руки с чикагским бизнесменом во время послеобеденного свидания. Сидни была одета в изящную черную кожаную куртку в сочетании с джинсами с завышенной талией и бежевым топом. Она добавила к мартовскому луку солнцезащитные очки и распустила свои светлые волосы.

Тем временем Давино дополнял возлюбленную в дениме и светлом худи. Он также прикрыл глаза очками.

Сидни Суини с женихом

Недавно Сидни опровергла домыслы о вероятном романе с коллегой по фильму "Люблю тебя ненавидеть".

"Но самые безумные слухи — это то, что у меня был роман с моим коллегой по фильму Гленном Пауэллом. Очевидно, это неправда", — призналась актриса.

Глен Пауэлл и Сидни Суини Фото: скріншот

"Я и мой жених вместе продюсировали фильм, и он присутствовал на съемках", — добавила она и назвала Давино "мужчиной своей мечты".

Актриса и бизнесмен, которых связывали с 2018 года, обручились в начале 2022 года. Хотя Сидни никогда публично не комментировала свои отношения, в феврале 2022 года ее заметили с большим бриллиантовым кольцом на левом безымянном пальце во время прогулки в Лос-Анджелесе. Позже PEOPLE подтвердили, что пара планирует пожениться.

Звезда "Белого лотоса" ранее говорила о своем решении оставить любовную жизнь в тайне.

Напомним, Сидни Суини и Глен Пауэлл вышли вместе на сцену.

Также Фокус писал о появлении Сидни Суини на публике в платье Анджелины Джоли.