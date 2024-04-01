Приянка Чопра с Ником Джонасом посетила день рождения своей сестры (фото, видео)

Последние две недели голливудская пара находится в Индии со своей двухлетней дочерью Малти Мэри. Накануне они вышли в свет без наследницы.

41-летняя индийская актриса Приянка Чопра и 31-летний Ник Джонас посетили вечеринку по случаю 33-го дня рождения ее кузины, актрисы Маннары, в Индии. Об этом пишет Daily Mail.

Приянка пришла на праздник в белом ансамбле, который состоял из закрученного кроп-топа и приталенной макси-юбки.

Приянка Чопра и Ник Джонас посетили вечеринку в Индии

Мисс мира 2000 года дополнила образ парой серебристых туфель на каблуках с ремешками и несколькими серебряными подвесками.

Темные пряди Приянки волнами спадали на ее плечи. В частности, мама одного ребенка сделала эффектный макияж с яркими губами.

Тем временем Ник был в прозрачной рубашке с растительным узором в сетку, которую он сочетал с горчично-желтыми штанами и белыми кроссовками.

Приянка Чопра и Ник Джонас посетили вечеринку в Индии

33-летняя Маннара — индийская актриса и модель, которая преимущественно снимается в фильмах на языках телугу, тамильском, хинди. Она является двоюродной сестрой актрис Приянки Чопри и Паринетти Чопры по линии отца. Именинница дебютировала в Болливуде в фильме "Зид".

На празднике она была в роскошном красном платье.

Приянка Чопра и Ник Джонас посетили вечеринку в Индии

Это произошло после того, как Приянка и Ник отпраздновали местный фестиваль Холи со своими ближайшими друзьями и семьей в Нойде. Праздник прославляет весну, цвет и любовь, знаменуя конец зимы и приход весны.

Приянка Чопра и Ник Джонас в Индии

Напомним, Приянка Чопра в роскошном платье отправилась на свидание с Ником Джонасом.

Также Фокус писал о причине переезда Приянки Чопры и Ника Джонаса из их имения.