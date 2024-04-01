Ей было всего 12 лет, ему — 38: Селин Дион рассказала историю любви с Рене Анжелилом (фото)
Певица вышла замуж, когда ей исполнилось 19 лет. По словам Селин, она никогда в жизни не целовалась с другим мужчиной.
Канадская певица, автор песен и продюсер Селин Дион была замужем за своим бывшим менеджером Рене Анжелилом 22 года, вплоть до его смерти в 2016 году. Звезда рассказала об их отношениях в новом интервью, сообщает Еxpress.
Впервые они встретились в 1980 году и начали работать вместе. Перед этим Селин с матерью послали Анджелилу демозапись песни, которую написали. Рене стал ее менеджером. Их отношения расцвели семь лет спустя, когда Селин было 19, но историю своей любви они держали в секрете.
В 1993 году они объявили о помолвке. 17 декабря 1994 года они поженились в соборе Монреальской Богоматери. 5 января 2000 года Дион и Анжелил подтвердили свои свадебные клятвы в Лас-Вегасе.
У пары трое сыновей: Рене-Шарль, 2001 года рождения, и близнецы Нельсон и Эдди, 2010 года рождения. В 2000 году Анжелилу поставили диагноз рак горла, ему удалось побороть болезнь. К сожалению, через три года после рождения близнецов Рене узнал, что онкологическое заболевание вернулось. Несмотря на то, что ему сделали операцию по удалению опухоли, в 2014 году канадский музыкальный продюсер узнал, что его рак неизлечим. Пара прожила в браке 22 года до смерти Рене в 2016 году.
Селин вспомнила начало своих отношений с Рене, заявив, что любила его с самого начала. "Я сразу влюбилась в него. Не в романтическом смысле, мне было 12 лет. Я была влюблена в то, как он относился ко всем вокруг меня, включая всю мою семью и меня саму", — рассказала певица.
Тогда будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать ее первую запись. В 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison.
Знаменитость призналась, что их семье было тяжело видеть, как жизнь Рене постепенно угасает.
"До того, как он ушел, всем нам было очень, очень трудно. Особенно для меня и моих детей видеть, как мужчина всей моей жизни умирает немного больше каждый день. И когда он ушел, для меня было своего рода облегчением, что человек, которого я люблю, единственный мужчина, которого я целовала, единственный мужчина, которого я любила больше не мучается. Я никогда в жизни не целовалась с другим мужчиной. Мужчина всей моей жизни был моим партнером, и мы были одним целым. Поэтому, когда он перестал страдать, я сказал себе: с ним все в порядке. И он заслуживает того, чтобы не страдать", — поделилась Селин.
Ранее, 8 декабря 2022 года, сообщалось, что у Селин Дион диагностировали неизлечимую болезнь. Певица делает все, чтобы замедлить развитие болезни, и выполняет инструкции врачей.