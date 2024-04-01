Ей было всего 12 лет, ему — 38: Селин Дион рассказала историю любви с Рене Анжелилом (фото)

Певица вышла замуж, когда ей исполнилось 19 лет. По словам Селин, она никогда в жизни не целовалась с другим мужчиной.

Канадская певица, автор песен и продюсер Селин Дион была замужем за своим бывшим менеджером Рене Анжелилом 22 года, вплоть до его смерти в 2016 году. Звезда рассказала об их отношениях в новом интервью, сообщает Еxpress.

Впервые они встретились в 1980 году и начали работать вместе. Перед этим Селин с матерью послали Анджелилу демозапись песни, которую написали. Рене стал ее менеджером. Их отношения расцвели семь лет спустя, когда Селин было 19, но историю своей любви они держали в секрете.

В 1993 году они объявили о помолвке. 17 декабря 1994 года они поженились в соборе Монреальской Богоматери. 5 января 2000 года Дион и Анжелил подтвердили свои свадебные клятвы в Лас-Вегасе.

Свадьба Селин Дион и Рене Анжелила Фото: Getty Images

У пары трое сыновей: Рене-Шарль, 2001 года рождения, и близнецы Нельсон и Эдди, 2010 года рождения. В 2000 году Анжелилу поставили диагноз рак горла, ему удалось побороть болезнь. К сожалению, через три года после рождения близнецов Рене узнал, что онкологическое заболевание вернулось. Несмотря на то, что ему сделали операцию по удалению опухоли, в 2014 году канадский музыкальный продюсер узнал, что его рак неизлечим. Пара прожила в браке 22 года до смерти Рене в 2016 году.

Селин вспомнила начало своих отношений с Рене, заявив, что любила его с самого начала. "Я сразу влюбилась в него. Не в романтическом смысле, мне было 12 лет. Я была влюблена в то, как он относился ко всем вокруг меня, включая всю мою семью и меня саму", — рассказала певица.

Тогда будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать ее первую запись. В 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison.

Знаменитость призналась, что их семье было тяжело видеть, как жизнь Рене постепенно угасает.

Рене Анжелил Фото: instagram.com/celinedion

"До того, как он ушел, всем нам было очень, очень трудно. Особенно для меня и моих детей видеть, как мужчина всей моей жизни умирает немного больше каждый день. И когда он ушел, для меня было своего рода облегчением, что человек, которого я люблю, единственный мужчина, которого я целовала, единственный мужчина, которого я любила больше не мучается. Я никогда в жизни не целовалась с другим мужчиной. Мужчина всей моей жизни был моим партнером, и мы были одним целым. Поэтому, когда он перестал страдать, я сказал себе: с ним все в порядке. И он заслуживает того, чтобы не страдать", — поделилась Селин.

Селин Дион с детьми на похоронах мужа Фото: Getty Images

Ранее, 8 декабря 2022 года, сообщалось, что у Селин Дион диагностировали неизлечимую болезнь. Певица делает все, чтобы замедлить развитие болезни, и выполняет инструкции врачей.