Принц Гарри с недоверием относится к отношениям принца Уильяма с королевой Камиллой, — СМИ

После известий о болезни короля Чарльза III и Кейт Миддлтон королева Камилла и принц Уильям взяли на себя больше обязанностей. Их отношения стали ближе, что очень не нравится принцу Гарри.

Принц Гарри все еще очень осторожно относится к мотивам мачехи королевы Камиллы и ее взаимоотношениям с принцем Уильямом. Об этом пишет Mirror.

На фоне борьбы короля Чарльза III и Кейт Миддлтон с раком, королева Камилла и принц Уэльский активнее участвуют в королевских выходах.

Впрочем, как оказалось, это привело к тому, что младший сын британского короля начал не доверять связи мачехи и брата, по словам королевского эксперта Тома Куинна.

"Он [Гарри] действительно не доверяет тому, что Уильям сейчас достаточно хорошо ладит с Камиллой", — считает Куинн.

Принц Гарри и королева Камилла Фото: Getty Images

"Гарри расценит это как измену. Он был шокирован, когда Уильям понял, что Камилла не монстр, каким ее считали в детстве, а на самом деле довольно милая женщина", — добавил автор.

По мнению Куинна, именно то, что Камилла умеет слушать, понравилось Уильяму. Однако принц Гарри до сих пор видит в жене отца "злую мачеху".

"Гарри, с другой стороны, видит это как еще один пример того, что Уильям подвел свою сторону — для Гарри все так и не изменилось после того, как его мать [Диана] умерла", — отметил королевский эксперт.

Королева Камилла и принц Уильям Фото: Getty Images

"Это все очень печально, но показывает, что огромный географический разрыв между братьями — Гарри в Америке, Уильям в Лондоне — стал физическим проявлением их эмоциональной разлуки", — считает Куинн.

Об отношениях тогда еще принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз было известно давно, еще до рождения внуков королевы Елизаветы II. Впрочем, будущему монарху пришлось жениться на принцессе Диане, которая родила ему двух наследников — Уильяма и Гарри. Впоследствии Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997 года, а Чарльз женился на Камилле в 2005 году.

Напомним, почему принц Гарри и Меган Маркл должны попросить прощения у Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о предстоящей встрече принца Гарри и короля Чарльза ІІІ.