Machine Gun Kelly показал, как закрашивал все свои татуировки (видео)

Рэпер признается, что это самая болезненная вещь, которую он когда-либо делал в жизни.

33-летний американский рэпер Колсон Бэйкер, он же Machine Gun Kelly, опубликовал в Instagram видео, где впервые показал процесс нанесения его самой большой татуировки.

Еще в феврале этого года Колсон забил всю верхнюю половину своего тела черной краской, спрятав под ней в общей сложности более 80 татуировок. Этот процесс занял 78 часов.

В начале клипа Бэйкер на камеру говорит о том, что он начинает "физическое изменение своего тела". Над его тату работала мастер Рокси, которая набивала краску на протяжении двух недель.

Далее зрители видят, как Колсону делают тату на верхней части груди. После первого из семи сеансов рэпер продемонстрировал свою правую руку и плечо, покрытые черными чернилами.

Machine Gun Kelly уже успел снять первый клип в новом образе

Затем видео перешло к большей части процесса: рэпер протянул руку, чтобы камера могла запечатлеть свежие чернила, а также кровь, стекающую к его запястью.

В ролике Колсон показал сеансы с мастером, и в какой-то момент он снял крупным планом татуировку на своей ключице и соске.

В другой части записи звезда сообщила после семи сеансов, что большая часть его верхней части тела была полностью покрыта.

"Прошло около двух недель с тех пор, как мы начали. Это самое болезненное д***мо, которое я когда-либо испытывал в своей жизни", – заявил певец, отходя от камеры, чтобы лучше показать результат.

Тут же Келли рассказал, что у него появились шрамы на левой руке, и на заднем плане было слышно, как татуировщик говорила: "Вот что болит…"

Ближе к концу ролика можно было увидеть, как рэпер "использует свою гиперболическую кислородную камеру, чтобы "быстрее исцелиться".

Он сел на стул внутри камеры и надел на лицо кислородную маску, а затем приглушил свет до фиолетового оттенка.

Процесс нанесения мега тату музыкант запечатлел для истории

Дерматологи предупреждают, что татуировка затемнения может иметь негативные побочные эффекты, такие как "шишки, бляшки или чешуйчатые пятна на коже", а также раковые новообразования кожи.

"Осложнения после нанесения татуировки нередки, и чем больше площадь татуировки, тем больше вероятность побочных эффектов. Основной ингредиент черных татуировок — технический углерод с полициклическими ароматическими углеводородами. Эти вещества классифицируются как канцерогены, и поэтому мы не хотим, чтобы в нашем организме было их большое количество…", – предупредила доктор Эмма Веджворт.

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