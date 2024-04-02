Уменьшить талию и похудеть в руках: 4 самых эффективных упражнения этой весны

Путь к уменьшению талии и приведению рук в тонус может показаться сложным, но не стоит отчаиваться, существуют простые, но эффективные упражнения, которые помогут вам быстро привести фигуру в порядок.

Включив в свой ежедневный распорядок дня специальные упражнения, вы сможете убрать несколько сантиметров на талии и укрепить руки, что несомненно скажется на вашем внешнем виде. Для этих упражнений не понадобится специальное оборудование и много времени, лишь желание и немного дисциплины. Тренер Эндрю Уайт рассказал о четырех очень простых и быстрых упражнениях, которые помогут вам похудеть этой весной. Об этом пишет She Finds.

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Планка

Фото: Freepik

Планка — это простое, но очень эффективное упражнение, известное своей способностью воздействовать на мышцы корпуса и рук. Это динамическое движение включает в себя переход от положения планки на предплечьях к положению высокой планки, задействуя мышцы рук, плеч и корпуса на протяжении всего диапазона движения.

"Планка — это мощное упражнение для корпуса и рук. Они помогают укрепить и привести в тонус руки, плечи и грудь, одновременно задействуя весь корпус, что помогает подтянуть линию талии", — говорит Уайт.

Отжимания на трицепс

Фото: Freepik

Отжимания на трицепс предлагают быстрое и доступное решение для всех, кто хочет прокачать руки и уменьшить талию. Это упражнение включает в себя использование веса собственного тела для одновременной тренировки трицепсов, плеч и корпуса.

"Отжимания на трицепс в первую очередь сосредоточены на трицепсах и мышцах задней части плеч. Они отлично подходят для тонизирования и укрепления рук, способствуют созданию более стройных и четких рук без необходимости использования тяжелых весов", — отмечает Уайт.

Как выполнить:

Сядьте на край стула или скамьи, положив руки вдоль бедер.

Сдвиньте бедра с края и согните локти, чтобы опустить тело.

Оттолкнитесь ладонями, чтобы вернуть тело в исходное положение.

Скручивания

Фото: Freepik

Включение скручиваний в свою программу тренировок может привести к улучшению силы корпуса, четкости рук и более подтянутому животу. Благодаря своей простоте и эффективности скручивания являются удобным способом уменьшить талию и привести в тонус руки.

"Скручивания нацелены на косые мышцы, имеющие решающее значение для четкой линии талии. Это упражнение помогает сформировать боковые части живота, что приводит к более четкой талии", — добавляет Уайт.

Как выполнить:

Сядьте на пол, согнув колени и слегка приподняв ступни над землей.

Откиньтесь назад под небольшим углом, чтобы задействовать корпус.

Удерживая гантель или медицинский мяч обеими руками, поверните туловище вправо, затем влево, чтобы выполнить одно повторение.

Альпинист

Фото: Freepik

Занимаясь альпинизмом, люди нагружают не только мышцы корпуса, но также руки, плечи и грудь. Быстрый и высокоинтенсивный характер этого упражнения повышает частоту сердечных сокращений, способствуя сжиганию калорий и жира, одновременно укрепляя и прорисовывая мышцы.

"Альпинист — это динамичные, высокоинтенсивные упражнения, которые нацелены на корпус, руки и плечи. Они помогают очертить руки и задействовать мышцы живота, способствуя более тонкой талии за счет сжигания калорий и задействования мышц", — отмечает Уайт.

Как выполнить:

Начните с позиции высокой планки, положив руки под плечи.

Подтяните одно колено к груди, затем быстро поменяйте его местами с другим коленом, как будто вы бежите на месте в положении планки.

Уайт отмечает, что эффективность этих упражнений заключается в их способности сочетать укрепление мышц с выносливостью, что является важным элементом для моделирования формы рук и талии. Стоит отметить, что важную роль в достижении видимых результатов играет последовательность.

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