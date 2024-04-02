Сальма Хайек показала свою "мужскую версию" (фото)

Нейросеть представила, как бы выглядел "Сальвадор Хахайек". Он даже носил бы синее платье.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала, как выглядела бы, если бы родилась мужчиной. Снимками звезда экрана поделилась в Instagram с более 28 млн подписчиков.

"Осторожно, друзья, не дайте себя обмануть", — написала знаменитость, опубликовав пост в Международный день смеха 1 апреля 2024 года.

Кроме самого лица, нейросеть еще и придумала новое имя и фамилию для актрисы — Сальвадор Хахайек.

"Очень брутально, с днем смеха", "Твоя мужская версия", "Меня поймали за 5 сек", — пишут фолловеры мексикано-американской знаменитости.

"Сальвадор" даже позировал в синем платье, как это сделала в свое время сама Сальма.

Мужская версия Сальмы Хайек

Хайек довольно активна в своих соцсетях. Она часто выкладывает кадры в различных бикини, а недавно поделилась архивными видео с начала своей карьеры.

"Когда-то давно, до социальных сетей, когда я была на много размеров меньше, но не мудрее", — написала знаменитость.

На архивных кадрах актриса предстала в лаконичном светлом платье и с распущенными волосами. Также она показала, как в белом наряде с глубоким декольте посетила публичное событие.

Сальма Хайек в начале карьеры

Напомним, Сальма Хайек поздравила Франсуа-Анри Пино с 15-й годовщиной свадьбы.

Также Фокус писал о том, как 57-летняя Сальма Хайек выглядит без макияжа.