Роберта Дауни-младшего заметили на прогулке с семьей (фото)

Роберт и его жена воспитывают двух общих детей. Также у актера есть сын от предыдущего союза.

58-летний американский актер и продюсер Роберт Дауни-младший выглядел расслабленным, когда его заметили во время редкой семейной прогулки с женой Сьюзан и двумя детьми в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Оппенгеймера" был в черной рубашке и джинсах под красным пуховым жилетом. На ногах многодетного отца были черно-белые кроссовки. Он также добавил к весеннему луку очки с квадратной оправой.

Роберт держал за руку девятилетнюю дочь Эйври, которая была в светло-розовом спортивном наряде "Барби" и черных ботинках.

50-летняя Сьюзан Дауни выбрала для выхода черное пальто поверх серых спортивных штанов, синий топ, шапку, шарф и бело-черные кроссовки.

Роберт Дауни-младший с семьей

12-летний сын пары Экстон шел следом, одетый в белую футболку, черные брюки и красно-черную фланелевую рубашку.

Кроме них, у голливудского актера есть сын Индио от бывшей жены Деборы Фальконер. Со Сьюзан Роберт познакомился на съемочной площадке фильма 2003 года "Готика". В 2005 они поженились.

Роберт Дауни-младший с женой Фото: Getty

"Если говорить о мотиваторах, то моя главная опекунша, Сьюзан Дауни", — говорил ранее оскароносный актер.

Напомним, Роберт Дауни-младший с женой вышли на публику.

Также Фокус писал о романе Сары Джессики Паркер и Роберта Дауни-младшего.