Бейонсе в стильном кожаном костюме посетила церемонию iHeartRadio Music Awards 2024 (фото)

Звезда была награждена престижной премией. Она с гордостью поцеловала свою награду.

Знаменитой певице и актрисе Бейонсе на одиннадцатой ежегодной церемонии iHeartRadio Music Awards 2024, состоявшейся в понедельник, 1 апреля, в театре Dolby в центре Лос-Анджелеса, почетный приз вручил живая легенда, 73-летний Стиви Уандер. На мероприятии присутствовали многие звезды, сообщает Daily Mail.

42-летняя Бейонсе, выпустившая в пятницу, 29 марта, свой дебютный кантри-альбом Cowboy Carter, для звездного выхода выбрала кантри-стиль. Певица надела черный облегающий кожаный костюм от Versace, который она сочетала с ковбойской шляпой "шерифа". Она была в черных ботинках с острым носком на высоких каблуках, украшенных пряжками. Ее длинные волнистые светлые локоны выбивались из-под черной шляпы с золотисным логотипом Versace. Из украшений знаменитость надела массивные серьги и кольцо с камнями. Бейонсе нанесла макияж в пастельных тонах, подчеркнув глаза и губы.

Хитмейкерша была удостоена этой чести после рекордного выпуска альбома Cowboy Carter. Представляя Бейонсе, Стиви Уандер восхвалял ее, перечислив некоторые из ее ранних знаковых достижений, в том числе ее одноименный альбом 2013 и 2016 года. Он также вспомнил саундтрек к фильму "Король Лев".

Повернувшись к микрофону, она сказала Уандеру: "Я люблю тебя. Я уважаю тебя. Хочу поблагодарить тебя за то, что ты открыл путь для всех нас. Могу тебя слушать всю свою жизнь", — ответила она Стиви.

Она также поделилась, что Уандер недавно помог ей с созданием нового альбома Cowboy Carter, сыграв на губной гармошке в ее переписанной классической кантри-версии Долли Партон Джолин.

"Сегодня вечером вы называете меня новатором и за это я очень всем благодарна", — продолжила она, обращаясь к зрителям и организаторам премии.

Ранее, 26 марта, Бейонсе продемонстрировала стильный образ в джинсах и ковбойской шляпе. Накануне выхода нового альбома певица представила свой ковбойский образ.