Самые модные цвета, которые сделают ваш гардероб ярче в 2024 году

С точки зрения моды 2023 год был наполнен цветами. И 2024 год не стал исключением.

Ярко-розовый распространился как лесной пожар в Интернете благодаря ажиотажу вокруг фильма о Барби в 2023 году, а февральские подиумы вызвали увлечение вишнево-красным цветом, который прошлой осенью закрепил за собой статус цвета сезона. Хотя мы все еще находимся в первой половине 2024 года, уже есть подсказки о том, какие цветовые тенденции будут доминировать. Об этом пишет Refinery29.

Ведущим фактором, определяющим, что будет дальше в цикле трендов, обычно является тяга к новизне, которая контрастирует с тем, что было ранее популярно. Имея это в виду, ожидайте увидеть поворот к противоположности ярко-розового: синему. От бирюзового цвета, вдохновленного Средиземным морем, до полуночно-синего в качестве современной версии темно-синего цвета — эти оттенки, безусловно, станут модным дополнением вашего гардероба. В ответ на склонность 2023 года к основным цветам, 2024 год также принесет нам необычные промежуточные цвета, такие как абрикос и цитрон, а также оранжево-красные оттенки, вдохновленные пряностями.

Итак, в следующий раз, когда вы будете выбирать между еще одним нейтральным верхом или попробовать новый оттенок, рассмотрите эти семь цветовых тенденций, которые, по прогнозам, возьмут верх в 2024 году.

Оранжевый Dreamsicle

Этот сладкий оранжевый оттенок является краеугольным камнем ярких и мягких оттенков. Он дает ощущение свежести и самовыражения, не вызывая при этом чрезмерных ощущений.

Оранжевый Dreamsicle

Color O объявил его как Apricot Crush, а Pantone назвал его Peach Fuzz; как бы вы его ни называли, этот мечтательный оранжевый цвет, похожий на сорбет, зарекомендовал себя как цвет, на который стоит обратить внимание в предстоящем году, благодаря таким дизайнерским подиумам, как Anna Sui и Roksanda.

Цедра цитруса

На подиумах весна /лето 2024 был представлен этот пикантный оттенок в коллекциях LaPointe, Алехандры Алонсо Рохас и Элизабетты Франки.

Цедра цитруса

Хотя этот цвет, возможно, не подходит для повседневных нарядов, ярко-зеленый цвет хорошо подойдет для особых случаев или в качестве яркого акцента в более нейтральном образе.

Кремовый Cream de la Crème

Нет трендов без нейтральных оттенков. Так что цвет латте с большим количеством молока – это именно тот оттенок.

Кремовый Cream de la Crème

Он наверняка продержится в хитах целый год, ведь льняная юбка этого цвета смотрится так же хорошо, как и шуба из искусственного меха.

Тропический бирюзовый

На подиумах весны 2024 года были намеки на бирюзовый цвет, прежде чем он стал определяющим цветом коллекций пре-осени 2024 года, что подтвердили такие влиятельные бренды, как Valentino, Carolina Herrera, Ulla Johnson и Chanel.

Тропический бирюзовый

Он действует как идеальный переходный оттенок, превращая солнечные летние дни Средиземноморья в более глубокие оттенки синего и зеленого для осени. Попробуйте этот оттенок, выбрав купальник, легкое платье-макси или даже шикарную сумку.

Нейтральный розовый

Несмотря на то, что этот приглушенный оттенок розового все еще принадлежит той же цветовой гамме, он кажется идеальным опровержением всему, что связано с Барби. Обязательный розовый оттенок этого года падает на нейтральную основу — он внесезонный и унисекс, что гарантирует, что он может служить основой практически для чего угодно и в любое время.

Нейтральный розовый

Выбирайте этот оттенок для плюшевого трикотажа или в качестве нового нейтрального варианта для обуви и сумок.

Красный негрони

Вишнево-красный цвет, возможно, правил 2023 годом, но более глубокий оттенок негрони готов стать обязательным красным в ближайшие месяцы.

Красный негрони

Этот пряный оттенок насыщенный и хорошо сочетается с другими цветами. И может стать альтернативой черному для кожаных брюк или сумочек в холодное время года.

Полуночно-синий

Отодвиньте в сторону темно-синий, ведь полуночно-синий готов привлечь к себе всеобщее внимание. Этот вариант темно-синего цвета 2024 года повышает насыщенность и размерность цвета.

Полуночно-синий

Хотя разница может быть незначительной, роскошные дома моды, такие как Max Mara, Gucci и Khaite, уже присоединились к этому обновлению, используя костюмы, трикотаж и даже аксессуары этого почти, но не совсем оттенка индиго.

Напомним, в маникюре тем временем набирает популярность нежно-желтый оттенок. Такой маникюр даже называют масляным, ведь он точно повторяет цвет сливочного масла.