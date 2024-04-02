"А есть еще?": личный шеф-повар Мадонны назвала любимую закуску певицы

Похоже, Мадонна такая же, как и все мы. Культовая певица любит возможность полакомиться вкусными угощениями, приготовленными ее личным шеф-поваром.

Знаменитый шеф-повар Пиа Хамбур приняла участие в новом реалити-шоу Гордона Рамзи Food Stars. Она рассказала о своей работе с певицей Мадонной и дала поклонникам некоторое представление о том, что поп-звезда ест во время перекуса, сообщает Мirror.

Пиа рассказала, что работает на Мадонну. Шеф-повар признала, что ее работа "сюрреалистична", но отметила, что она хорошо ладит с певицей.

"Это все равно очень сюрреалистично, я могу путешествовать по миру и работать с сумасшедшими людьми, ранее у меня никогда не было возможности сделать это. Она (певица Мадонна — ред.) любит меня, так что это дополнительный бонус", — сказала Пиа Гордону.

Шеф-повар из Мельбурна также сообщила, что поп-дива любит перекусывать кукурузными хлопьями.

"Я приготовила для Мадонны шкварки из кукурузных хлопьев, и они ей очень понравились. На следующий день она спросила: "А есть еще такие кукурузные хлопья?", — поделилась Хамбур. В момент съемки всемирно известная певица неожиданно позвонила на шоу. Было слышно, как звезда говорит Гордону, что она "хочет вернуть своего шеф-повара".

Журналисты отметили, что Мадонна — не единственная знаменитость, которая любит вкусные блюда, приготовленные личным шеф-поваром. Кристианна Уй, известная как Chef K, работает в семье Кардашьян. Она рассказала, что звезды реалити-шоу употребляют "читмилы", но при этом поддерживают форму, активны и получают удовольствие в умеренных количествах.

Ранее, 20 марта Мадонна показала редкий снимок с приемными дочерьми. Артистка усыновила четырех детей из африканской страны. Она также стала мамой дочери Лурдес Леон и сына Рокко.