"Вы что там на приколе? Влад Мицкевич после прямого эфира обратился к Оле Поляковой

Влад Мицкевич решил отреагировать на заявления певицы в прямом эфире в отношении него. Шеф-повар подчеркнул, что ему стыдно за то, что он сделал.

Участник восьмого сезона "МастерШеф" и шеф-повар Влад Мицкевич, который на днях слил в сеть информацию о романе с певицей Олей Поляковой, а потом заявил, что сделал это ради хайпа, оправдался за то, что Полякова назвала его наркоманом. В частности, у себя в Instagram Мицкевич решил объяснить слова певицы о его наркозависимости, которые она сказала в прямом эфире комментируя ситуацию с "любовником".

"Да, друзья, я 100% должен взять и отреагировать на прямой эфир Оли, на некоторые вещи. Еще раз хочу сказать, что я уже извинился не один раз, публично заявил, я принял позицию, что я действительно наделал каки. Теперь хочу сказать, наркотики не употребляю уже очень много лет, я готов пройти в любой клинике Киева сдать анализы, пусть покажут, раз уж у нас такие дела. И мне кажется, что наркоманы вот так не выглядят, есть у меня такое мнение. Потому что я уже 5 лет в шоу-бизнесе, вы меня видели и на кухнях МастерШеф и с Олей кстати в кадре, и мне кажется, что таких людей не берут",- объяснил Мицкевича слова Оли Поляковой, которая назвала его наркоманом.

Шеф-повар заверил, что в тот день, когда он заявил о романе с Олей Поляковой, он употреблял транквилизаторы, гидазепам и алкоголь. Все потому, что он имеет панические атаки и ему нужно себя успокоить.

Вадим Мицкевич также решил разъяснить ситуацию, относительно слов "требовал денег". По его словам, он лишь хотел забрать то, что его.

"Относительно требовал деньги. Друзья смотрите, вот эти бананка стоит 200 баксов. Вы что там на приколе? Я 200 баксов требовал? Если да, то покажите переписки. Здесь мне кажется, что у меня все. Если вот такая штука, то тут прям переборы. Короче, если они хотят рассказать, пусть рассказывают, я не против этого",- сказал Мицкевич.

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