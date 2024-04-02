Фильм "Поиск": все о самой цитируемой картине про войну в Чечне
Кадры из картины Мишеля Хазанавичуса часто появляются в соцсетях под видом реальных документальных съемок. А украинскому актеру Максиму Записочному даже приходилось оправдываться.
В РФ умер чеченец, задержанный во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Его семья подозревает, что Асхаб Успанов скончался после пыток в полицейском участке. И в соцсетях на фоне этой новости снова стало появляться видео, изображающее зверства российских военных во время войны в Чечне 1999 года. Короткий видеоролик неизменно собирает огромное количество комментариев. Однако это не документальные съемки. Это кадры из фильма 2014 года "Поиск", снятого режиссером Мишелем Хазанавичусом. А в роли одного из солдат снялся украинский актер Максим Записочный. Фокус расскажет, что это за картина.
Фильм начинается и заканчивается 16 октября 1999 года. 20-летний Коля (Максим Емельянов), новобранец ВС РФ находит на трупе военного видеокамеру и записывает, как его коллеги-военные издеваются, а потом и убивают чеченскую семью на глазах у их дочери-подростка Раисы (Зухра Дуишвили).
История Коли — одна из четырех историй, которая рассказывается в картине. Коля – парень из Перми, которого отправляют в Чечню вместо тюремного заключения за курение травки.
Вторая история – про чеченского мальчика Хаджи, сына убитой супружеской пары, который вместе с маленьким братом пытается скрыться из страны, охваченной войной.
Третья – это история сестры Хаджи: Раиса пытается найти своих братьев и знакомится с Кароль, сотрудницей комитета по правам человека из Франции, а также с Хелен, сотрудницей МККК из США. Иностранки и их деятельность составляют четвертую историю.
Интересно, но популярными стали именно первые минуты картины, а не вся картина в целом. Они сняты на любительскую камеру, а значит, напоминают реальные документальные кадры. Именно они чаще всего появляются в соцсетях под видом настоящих свидетельств преступлений ВС РФ в Чечне.
Максим Записочный, украинский актер, появляющийся на этих кадрах, стал весьма узнаваем. Настолько, что в 2015 году скриншот с кадром из фильма разошелся по соцсетям с подписью, где его называли "убийцей". Владислав Недогибченко, кинокритик и журналист, даже опубликовал пост в Facebook с фотографией актера с режиссером Хазанавичусом. И написал пост, отметив, что "критика фильм серьезно не восприняла, у нас он оставался совсем незамеченным ровно до тех пор, пока за дело не взялась украинская журналистика". По словам Недогибченко, кадры из фильма стали распространяться (и распространяются до сих пор) с призывами найти и наказать, "российских солдат", совершивших преступление в Чечне.
"Мы-то с вами поржали от идиотизма ситуации, а человек смотрит на свое же лицо на интернет-картинке картинке и читает тонны комментариев о кровной мести за эпизодическую роль в художественном фильме", — отметил кинокритик.
Но несмотря на опровержения, кадры из фильма продолжают появляться и сейчас.
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Надо отметить, что кроме короткого эпизода из фильма "Поиск", который, несомненно сделал Записочного звездой, он появлялся еще во многих популярных проектах. Так, в 2019 году он снялся в фильме "Черкассы" режиссера Тимура Ященко. Эта картина рассказывает историю, которая произошла во время аннексии Крыма в 2014 году. Тогда морской тральщик "Черкассы" держал оборону в бухте Донузлав против российского флота.
Мишель Хазанавичус кроме фильма "Поиск" в 2011 году снял картину "Артист", получившую пять "Оскаров" и другие премии. Также он снял картины "Молодой Годар" и "Убойный монтаж".
Напомним, ранее стало известно, что в Российской Федерации случайно задержали десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзоду, который является гражданином Таджикистана.
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