Фильм "Поиск": все о самой цитируемой картине про войну в Чечне

Кадры из картины Мишеля Хазанавичуса часто появляются в соцсетях под видом реальных документальных съемок. А украинскому актеру Максиму Записочному даже приходилось оправдываться.

В РФ умер чеченец, задержанный во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Его семья подозревает, что Асхаб Успанов скончался после пыток в полицейском участке. И в соцсетях на фоне этой новости снова стало появляться видео, изображающее зверства российских военных во время войны в Чечне 1999 года. Короткий видеоролик неизменно собирает огромное количество комментариев. Однако это не документальные съемки. Это кадры из фильма 2014 года "Поиск", снятого режиссером Мишелем Хазанавичусом. А в роли одного из солдат снялся украинский актер Максим Записочный. Фокус расскажет, что это за картина.

Фильм начинается и заканчивается 16 октября 1999 года. 20-летний Коля (Максим Емельянов), новобранец ВС РФ находит на трупе военного видеокамеру и записывает, как его коллеги-военные издеваются, а потом и убивают чеченскую семью на глазах у их дочери-подростка Раисы (Зухра Дуишвили).

Кадр из фильма "Поиск" Фото: Скриншот

История Коли — одна из четырех историй, которая рассказывается в картине. Коля – парень из Перми, которого отправляют в Чечню вместо тюремного заключения за курение травки.

Вторая история – про чеченского мальчика Хаджи, сына убитой супружеской пары, который вместе с маленьким братом пытается скрыться из страны, охваченной войной.

Третья – это история сестры Хаджи: Раиса пытается найти своих братьев и знакомится с Кароль, сотрудницей комитета по правам человека из Франции, а также с Хелен, сотрудницей МККК из США. Иностранки и их деятельность составляют четвертую историю.

Интересно, но популярными стали именно первые минуты картины, а не вся картина в целом. Они сняты на любительскую камеру, а значит, напоминают реальные документальные кадры. Именно они чаще всего появляются в соцсетях под видом настоящих свидетельств преступлений ВС РФ в Чечне.

Максим Записочный, украинский актер, появляющийся на этих кадрах, стал весьма узнаваем. Настолько, что в 2015 году скриншот с кадром из фильма разошелся по соцсетям с подписью, где его называли "убийцей". Владислав Недогибченко, кинокритик и журналист, даже опубликовал пост в Facebook с фотографией актера с режиссером Хазанавичусом. И написал пост, отметив, что "критика фильм серьезно не восприняла, у нас он оставался совсем незамеченным ровно до тех пор, пока за дело не взялась украинская журналистика". По словам Недогибченко, кадры из фильма стали распространяться (и распространяются до сих пор) с призывами найти и наказать, "российских солдат", совершивших преступление в Чечне.

Мишель Хазанавичус и Максим Записочный Фото: Facebook Владислав Недогибченко

"Мы-то с вами поржали от идиотизма ситуации, а человек смотрит на свое же лицо на интернет-картинке картинке и читает тонны комментариев о кровной мести за эпизодическую роль в художественном фильме", — отметил кинокритик.

Но несмотря на опровержения, кадры из фильма продолжают появляться и сейчас.

На фоне произошедшего в Москве с Успановым, тот самый эпизод запостил Евгений Чичваркин на Х.

Отрывок из фильма "Поиск"

Надо отметить, что кроме короткого эпизода из фильма "Поиск", который, несомненно сделал Записочного звездой, он появлялся еще во многих популярных проектах. Так, в 2019 году он снялся в фильме "Черкассы" режиссера Тимура Ященко. Эта картина рассказывает историю, которая произошла во время аннексии Крыма в 2014 году. Тогда морской тральщик "Черкассы" держал оборону в бухте Донузлав против российского флота.

Трейлер фильма "Черкассы"

Мишель Хазанавичус кроме фильма "Поиск" в 2011 году снял картину "Артист", получившую пять "Оскаров" и другие премии. Также он снял картины "Молодой Годар" и "Убойный монтаж".

Напомним, ранее стало известно, что в Российской Федерации случайно задержали десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзоду, который является гражданином Таджикистана.

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