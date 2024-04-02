Впервые в истории: императорская семья Японии завела аккаунт в Instagram

Императорская семья Японии дебютировала в этой популярной соцсети, опубликовав в понедельник несколько постов. Таким образом император надеется избавиться от своего затворнического имиджа и обратиться к молодым людям в социальных сетях.

Агентство императорского двора Японии, правительственное агентство, отвечающее за дела семьи императора, опубликовало 60 фотографий и пять видеороликов, на которых показаны публичные выступления императора Нарухито и императрицы Масако за последние три месяца. В агентстве заявили, что хотят, чтобы общественность лучше понимала официальные обязанности семьи, и что Instagram был выбран из-за его популярности среди молодежи, пишет Japan Today.

К вечеру понедельника их подтвержденный аккаунт Kunaicho_jp насчитывал более 270 000 подписчиков. Сейчас там более полумиллиона подписчиков.

Император Нарухито и его семья

На первой опубликованной фотографии императорская чета сидит на диване со своей 22-летней дочерью принцессой Айко и улыбается, отмечая Новый год. Другие сообщения также включали встречи императорской четы с иностранными высокопоставленными лицами, в том числе с наследным принцем Брунея Хаджи аль-Мухтади Биллахом, его женой.

Видео, на котором Нарухито обращается к доброжелателям во время празднования своего дня рождения 23 февраля, менее чем за день собрало более 21 000 просмотров.

Пока что снимки ограничиваются служебными обязанностями семьи и не включают в себя частные и откровенные моменты. Агентство заявило, что рассматривает возможность расширения деятельности других членов королевской семьи.

"Приятно, что мы можем немного увидеть их деятельность, потому что мы почти не знаем, чем они занимаются. Хорошо, что они завели аккаунт, так они кажутся немного ближе", — сказал Коки Йонеура, 21-летний студент.

Студентка Юкино Ешиура сказала, что ей очень хотелось увидеть больше постов о принцессе Айко. "Айко-сама примерно нашего возраста и только что окончила университет, поэтому я очень рада видеть ее фото", — сказала она, использовав уважительную приставку "сама".

День рождения императора Нарухито

Однако оба заявили, что не планируют подписываться на аккаунт королевской семьи в Instagram.

Дебют японской императорской семьи в социальных сетях произошел через 15 лет после того, как в 2009 году королевская семья Великобритании присоединилась к X, ранее называвшейся Twitter.

Некоторые подписчики были удивлены, что императорская семья Японии появилась в соцсетях только сейчас. Многие были уверены, что у них уже есть аккаунты, но они не слишком популярны.

Отец Нарухито, почетный император Акихито, отрекшийся от престола в 2019 году, и его жена были популярны в свое время. Но сейчас поклонники королевской семьи в основном принадлежат к старшему поколению.

Чиновники дворца рассматривали возможность использования социальных сетей, чтобы привлечь больше людей, интересующихся семьей и ее деятельностью. В прошлом году агентство создало группу экспертов для изучения влияния использования социальных сетей на императорскую семью.

Император Нарухито и его семья

Агентство стало осторожным после того, как племянница императора Мако Комуро и ее муж-простолюдин столкнулись с резкой реакцией в социальных сетях и таблоидах из-за опасений по поводу финансового положения ее свекрови, из-за чего ее брак был отложен. Она также отказалась получить приданое. Бывшая принцесса рассказала, что в то время она получила психологическую травму из-за нападок в СМИ, в том числе в Интернете.

Эксперты говорят, что социальные сети могут помочь приблизить королевскую семью к народу и дать агентству возможность контролировать повествование и реагировать на дезинформацию, но сохраняется обеспокоенность по поводу того, как старейшая монархия в мире может быть дружественной, не теряя при этом своего благородства и не избегая скандалов.

Аккаунт ни на кого не подписан и не взаимодействует с публикой. Пользователи не могут комментировать публикации и могут только нажать кнопку "Мне нравится".

Те, кто хочет отправить послание императорской семье, должны использовать официальный сайт.

Напомним, ранее принцесса Айко закончила университет. Принцесса позировала в традиционном наряде в парке у Токийского университета.