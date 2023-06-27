"Дом-убийца": испуганные женщины нашли скрытые проходы к тайным подвалам (видео)

Две молодые женщины были напуганы, когда поселились в доме с тайными комнатами и скрытыми подвалами. Девушки записывали обзор их нового временного жилья для своих зрителей в TikTok.

Тиерра и ее подруга заплатили 3 500 долларов за проживание в "недавно отремонтированном старом портлендском доме" в штате Орегон, США, в течение двух недель. В первый же день они обнаружили скрытый проход, соединяющий дом с жуткими пустыми темными помещениями. Об этом пишет Daily Star.

Девушкам показалось странным, когда хозяин попросил их заселиться через черный ход, который привел их прямо в спальню. Девушки записывали обзор их нового временного жилья для своих зрителей в TikTok.

"В этом доме есть странные туннельные залы и пространства", — говорит Тьерра.

Она открывает деревянную заслонку, чтобы показать пустое пространство, достаточно большое, чтобы в нем мог поместиться взрослый человек. Но это не все. Темное пространство открывает доступ к глазку в деревянном шкафу. Когда девушки поднимаются наверх, все становится еще более жутким.

Тиерра и ее подруга нашли странные засовы снаружи спальни и маленькие дверцы шкафа Фото: Tik-Tok

Тиерра и ее подруга нашли странные засовы снаружи спальни и маленькие дверцы шкафа, которые ведут в помещение, похожее на чердак, с доступом к внутренним помещениям дома.

"Мы не пойдем туда! Другие вещи в доме просто великолепны: деревянный пол, красивые насадки для душа. Но давайте пойдем в подвал", — нервно смеется девушка.

Испуганные женщины нашли еще одно подвальное помещение и запертую дверь с открытой форточкой наверху. Тиерре было неудобно оставаться в этом доме, и она обратилась в Airbnb с просьбой вернуть деньги или заменить жилье, ведь они не могут позволить себе снять другое жилье без возврата денег. Но она не получила ответа от агента по аренде.

Ожидая ответа Тиерра сказала, что им пришлось "спать с ножами" для собственной защиты.

"Если гость почувствует себя небезопасно во время проживания, у него есть доступ к нашей круглосуточной линии безопасности в приложении, которая соединяет его напрямую с нашей специализированной командой по безопасности для получения поддержки", — сказали позже сотрудники Airbnb.

Пара была возмущена и съехала, и теперь живет в другом доме. Зрители посчитали, что они приняли правильное решение.

"Это похоже на дом-убийцу. Это также выдает тайну Airbnb, как будто, возможно, леди не является владелицей и не должна была сдавать его в аренду", — написал один из пользователей TikTok.

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