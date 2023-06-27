Свидание с мегазвездой: мужчина сходил в бар с картонной Тейлор Свифт (фото)

Грейг Дик провел довольно необычный вечер в компании картонной копии певицы Тейлор Свифт. Мужчина вместе со своей спутницей посетил ресторан, казино и бар.

В Великобритании невезучий любитель футбола Грейг Дик был вынужден отправиться на свидание с картонной копией Тейлор Свифт в качестве наказания за занятое последнее место в Fantasy Football. Об этом пишет The Mirror.

Футбольный фанат и его спутница получили меню в местном ресторане в Матервелле, Шотландия, где их встретила улыбающаяся официантка. Во время посещения казино Грейг также поставил 22 фунта стерлингов на красное, в честь хитового альбома певицы, а позже пара присоединилась к приятелям мужчины за пинтой пива в пабе.

Организаторы свидания Грейга придумали этот план в качестве компенсации за то, что он занял последнее место в своей лиге.

Фанаты певицы считают, что мужчине повезло с компанией на этот вечер Фото: коллаж Фокус

"Парень из нашей команды участвовал в лиге фэнтези-футбола со своими товарищами. Парень, который занял последнее место по итогам года, должен был вытерпеть публичное наказание. Они заставили его сидеть за столом в ресторане с вырезкой в качестве пары", — объяснил Грегор Слейт, один из приятелей Грейга.

Однако фанаты певицы считают, что мужчине повезло с компанией на этот вечер.

"Где я могу записаться, чтобы меня "наказали" свиданием с вырезкой Тейлор Свифт?", — написал один из пользователей соцсетей.

Ранее Фокус писал, что фанат Тейлор Свифт выставил на продажу контактные линзы, в которых смотрел ее концерт. После критики под своим объявлением пользователь удалил его и сказал, что это была шутка.

Также сообщалось, что в американском городе появится улица Тейлор Свифт. Американская певица в свои 33 года стала настолько знаменитой и успешной, что городские власти Арлингтона собрались ей ключ от города и не только.