Фанат Тейлор Свифт выставил на продажу контактные линзы, в которых смотрел ее концерт

После критики под своим объявлением пользователь удалил его и сказал, что это была шутка.

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Любовь фанатов иногда обретает такие формы, о которых даже придумать сложно, однако поклонник американской певицы Тейлор Свифт переплюнул всех. На сайте по продаже одежды Depop пользователь выставил на продажу пару высохших одноразовых контактных линз, заявив, что в них он был на живом выступлении суперзвезды. За этот необычный лот он хотел 10 тысяч долларов.

По словам продавца, это линзы, которые "видели турне эпохи Тейлор Свифт".

Такой товар немало возмутил других пользователей, которые сразу же высказались по поводу недопустимости продажи подобных вещей. Позже он удалил объявлеие, написав, что это была шутка.

За пару высохших линз продавец запросил сумасшедшую цену Фото: Скриншот

В свою очередь комментаторы не поскупились на выражения. Одни писали, что подобные объявления являются ярким примером "психического заболевания", другие сокрушались, что не придумали подобное раньше, ведь можно было бы заработать на соверщенно безумных вещах.

Остальные фанаты артистки продолжают всячески доказывать свою любовь. Так, во время выступления Тейлор в Нэшвилле в рамках Eras Tour поклонники почтили память ее покойной бабушке Марджори. Когда Свифт запела композицию Marjorie, зрители, стоявшие рядом со сценой, подняли фотографии ее родственныцы. Тейлор было 13 лет, когда ее бабушки не стало.

Подобное заставило артистку расчувствоваться, и она назвала этот момент "особенным".

The Eras Tour – шестой концертный тур Тейлор Свифт, анонсированный еще 1 ноября 2022 года на ее официальном сайте. После того, как из-за пандемии COVID-19 Свифт не гастролировала со своими студийными альбомами Lover (2019), Folklore (2020) и Evermore (2020), она отправилась в турне Eras Tour в поддержку всех своих альбомов, включая последний Midnights (2022). Американская часть тура началась 17 марта 2023 года в Глендейле (штат Аризона) и закончится 9 августа 2023 года в Инглвуде (штат Калифорния). Это ее второй полностью стадионный тур после Reputation Stadium Tour 2018 года. Свифт описала концепцию тура как "путешествие по всем моим музыкальным эпохам". Спрос на билеты пресса уже назвала "Беспрецендентным".

Ранее Фокус писал, что артистка начала встречаться с фронтменом группы "The 1975" Мэтти Хили, у которого довольно скандальная слава.