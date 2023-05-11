Фанат Тейлор Свіфт виставив на продаж контактні лінзи, у яких дивився її концерт

Після критики під своїм оголошенням користувач видалив його і сказав, що це був жарт.

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Любов фанатів іноді набуває таких форм, які навіть придумати складно, проте шанувальник американської співачки Тейлор Свіфт переплюнув усіх. На сайті з продажу одягу Depop користувач виставив на продаж пару одноразових заохлих контактних лінз, заявивши, що в них він був на живому виступі суперзірки. За цей незвичайний лот хотів 10 тисяч доларів.

За словами продавця, це лінзи, які "бачили турне доби Тейлор Свіфт".

Такий товар чимало обурив інших користувачів, які одразу висловилися з приводу неприпустимості продажу подібних речей. Пізніше він видалив оголошення, написавши, що це був жарт.

За пару висохлих лінз продавець запросив шалену ціну Фото: Скріншот

Натомість коментатори не поскупилися на вислови. Одні писали, що подібні оголошення є яскравим прикладом "психічного захворювання", інші журилися, що не вигадали подібне раніше, адже можна було б заробити на абсолютно шалених речах.

Інші фанати артистки продовжують всіляко доводити свою любов до неї Так, під час виступу Тейлор у Нешвіллі в межах Eras Tour шанувальники вшанували пам'ять її покійної бабусі Марджорі. Коли Свіфт заспівала композицію Marjorie, глядачі, котрі стояли поряд зі сценою, підняли фото її родички. Тейлор було 13 років, коли її бабусі не стало.

Подібне змусило артистку розчулитись, і вона назвала цей момент "особливим".

The Eras Tour – шостий концертний тур Тейлор Свіфт, який анонсували ще 1 листопада 2022 року на її офіційному сайті. Після того, як через пандемію COVID-19 Свіфт не гастролювала зі своїми студійними альбомами Lover (2019), Folklore (2020) та Evermore (2020), вона вирушила у турне Eras Tour на підтримку всіх своїх альбомів, включно з останнім Midnights (2022). Американська частина туру розпочалася 17 березня 2023 року в Глендейлі (штат Арізона) та закінчиться 9 серпня 2023 року в Інглвуді (штат Каліфорнія). Це її другий повністю стадіонний тур після Reputation Stadium Tour 2018 року. Свіфт описала концепцію туру як "подорож всіма моїми музичними епохами". Попит на квитки преса вже назвала "безпрецендентним".

Раніше Фокус писав, що артистка почала зустрічатися з фронтменом гурту "The 1975" Метті Хілі, який має досить скандальну славу.