В американском городе появится улица Тейлор Свифт

В Арлингтоне вовсю готовятся к грандиозному шоу звезды на этих выходных.

Американская певица Тейлор Свифт в свои 33 года стала настолько знаменитой и успешной, что городские власти Арлингтона (штат Техас) собрались ей ключ от города и не только, пишет Daily Mail.

Сейчас звезда находится в туре The Eras, и Арлингтон, где звезда выступит, подключился к товарищескому соревнованию с другими городами США, принимающими The Eras Tour, чтобы продемонстрировать свою "репутацию" одного из самых больших поклонников Свифт.

Улица Тейлор Свифт будет в городе три дня. Фото: City of Arlington, TX/Instagram

По информации мэрии Арлингтона, Лас-Вегас недавно подсветил свои арки Gateway в цветах, соответствующих различным эпохам карьеры Тейлор, а также высмеивал Глендейл, штат Аризона, за то, что он переборщил, ненадолго изменив свое название на Swift City.

Стадион в Арлингтоне вовсю готовят к концерту Тейлор Свифт

В свою очередь власти города нашли, как им кажется, самое удачное решение: они хотят временно переименовать Рэндол-Милл-роуд в Тейлор Свифт-Уэй, и сделают это на выходных. Поклонникам уже предложили заглянуть к временному знаку, чтобы сфотографироваться, поскольку стадион AT&T, где она будет выступать, виден на заднем плане с этого места.

Указатель с названием улицы находится перед стадионом

Мэр Арлингтона Джим Росс, которого называли "Свифти", объявил "уик-энд Тейлор Свифт". Он вручит звезде ключи от города.

Кроме того, набор четырехэтажных стальных скульптур, выставленных перед мэрией, также будет освещен красным светом в честь ее чрезвычайно успешного альбома 2012 года, записанную версию которого она недавно выпустила.

К приезду Свифт в Арлингтоне решили заодно решить проблему с животными, которые находятся в местном приюте. Жители смогут взять кошку (или любое животное) из Arlington Animal Services за 40 долларов, "в честь 40 лучших хитов Свифт". Пожилых животных отдадут за 9 долларов.

Тур Тейлор обещает стать одним из самых успешных за ее карьеру. Незадолго до его старта артистка выпустила четыре новых песни: альтернативные, переработанные версии хитов Eyes Open, Safe and Sound, If This Was a Movie и ранее не издававшуюся All the Girls You Loved Before. Свифт выпустила Eyes Open и Safe and Sound для саундтрека к "Голодным играм" в 2011 и 2012 годах.В время шоу Тейлор споет композиции из всех своих десяти альбомов, выпущенных к этому дню.

